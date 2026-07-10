Stronghold Crusader: Definitive Edition verwelkomt volgende maand de vierde uitbreiding voor de game. Op 4 augustus 2026 verschijnt namelijk The Surgeon and Baibars, waarvoor Firefly Studios nu een nieuwe trailer heeft uitgebracht.

Als je nog niet bent uitgespeeld met Stronghold Crusader: Definitive Edition, dan kijk je ongetwijfeld uit naar begin augustus. Dan verschijnt er namelijk weer nieuwe content voor de game in de vorm van The Surgeon and Baibars uitbreiding. Dit is inmiddels al de vierde dlc-pack voor de game en brengt uiteraard een aantal nieuwigheden met zich mee. Zo bevat The Surgeon and Baibars uitbreiding maar liefst negen nieuwe missies om te doorspelen, worden met Baibars en The Surgeon twee nieuwe CPU Lords geïntroduceerd en worden er met Bypass, Lush Crossover en River of Life drie nieuwe maps aan de game toegevoegd.

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The Surgeon and Baibars uitbreiding voor Stronghold Crusader: Definitive Edition verschijnt op 4 augustus 2026. Deze uitbreiding kost je 4,99 euro.