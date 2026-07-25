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The Transformers: The Movie komt na 40 jaar terug naar de bioscoop

Door Rudy Wijnberg
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The Transformers: The Movie keert na veertig jaar terug naar de bioscoop. Dit om de veertigste verjaardag van de film te vieren. De film is op 17 september te zien in 4K, maar dat is niet alles. Na het rollen van de credits gaat het verhaal verder met een compleet nieuw hoofdstuk!

De geliefde Transformers-franchise is in allerlei gedaantes verschenen, maar geen is zo geliefd als de klassieker. Die klassieker keert op 17 september terug naar het witte doek, want met The Transformers: The Movie wordt niet enkel het verleden in 4K op het doek getoverd, de saga gaat namelijk gewoon verder!

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Wat dit precies inhoudt, is vooralsnog onbekend. Ook is nog niet helemaal duidelijk of de film daadwerkelijk in de Nederlandse bioscopen vertoond gaat worden. Eén ding is echter wel zeker: bovenstaande trailer ter ere van het veertigjarige jubileum van The Transformers: The Movie is een heerlijke nostalgietrip.

Bron: Fathom Entertainment
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 338 reviews 2173 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar TheFeralDutchman
TheFeralDutchman
lvl3 XP Farmer
50 minuten geleden

Ohhhhhhh shiiiiiiittttt fucking vet

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

De klassieker blijft geweldig!

0
Avatar Frietrick
Frietrick
Gameliner
1 uur geleden

OPTIMUM PRIDE!

2
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