The Transformers: The Movie komt na 40 jaar terug naar de bioscoop
The Transformers: The Movie keert na veertig jaar terug naar de bioscoop. Dit om de veertigste verjaardag van de film te vieren. De film is op 17 september te zien in 4K, maar dat is niet alles. Na het rollen van de credits gaat het verhaal verder met een compleet nieuw hoofdstuk!
De geliefde Transformers-franchise is in allerlei gedaantes verschenen, maar geen is zo geliefd als de klassieker. Die klassieker keert op 17 september terug naar het witte doek, want met The Transformers: The Movie wordt niet enkel het verleden in 4K op het doek getoverd, de saga gaat namelijk gewoon verder!
Wat dit precies inhoudt, is vooralsnog onbekend. Ook is nog niet helemaal duidelijk of de film daadwerkelijk in de Nederlandse bioscopen vertoond gaat worden. Eén ding is echter wel zeker: bovenstaande trailer ter ere van het veertigjarige jubileum van The Transformers: The Movie is een heerlijke nostalgietrip.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Series
DC's Lanterns verschijnt 16 augustus op HBO Max
San Diego Comic Con weet te verrassen. Zo droppen DC en HBO een trailer voor Lanterns. De Green Lantern-serie verschijnt 16 augustus exclusief op HBO Max.0 reacties
-
Breaking!
God of War Laufey heeft een definitieve releasedatum te pakken
Na een hoop gespeculeer maakt Santa Monica Studio een einde aan het gegok door God of War Laufey eindelijk te voorzien van een releasedatum.7 reacties
-
Breaking!
Kratos neemt weer het voortouw in de volgende God of War
Santa Monica Studio maakt met Laufey een veel besproken zijsprong, maar in de volgende God of War game krijgt Kratos het weer voor het zeggen. Boy...2 reacties
-
Nieuws
Tomb Raider: Catalyst ogenschijnlijk uitgesteld naar 2028
Tomb Raider: Catalyst lijkt tegen een vertraging te zijn opgelopen en pas in 2028 te verschijnen, als we Amazon Games op hun woord kunnen geloven.7 reacties
Ohhhhhhh shiiiiiiittttt fucking vet
De klassieker blijft geweldig!
OPTIMUM PRIDE!