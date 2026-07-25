The Transformers: The Movie keert na veertig jaar terug naar de bioscoop. Dit om de veertigste verjaardag van de film te vieren. De film is op 17 september te zien in 4K, maar dat is niet alles. Na het rollen van de credits gaat het verhaal verder met een compleet nieuw hoofdstuk!

De geliefde Transformers-franchise is in allerlei gedaantes verschenen, maar geen is zo geliefd als de klassieker. Die klassieker keert op 17 september terug naar het witte doek, want met The Transformers: The Movie wordt niet enkel het verleden in 4K op het doek getoverd, de saga gaat namelijk gewoon verder!

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Wat dit precies inhoudt, is vooralsnog onbekend. Ook is nog niet helemaal duidelijk of de film daadwerkelijk in de Nederlandse bioscopen vertoond gaat worden. Eén ding is echter wel zeker: bovenstaande trailer ter ere van het veertigjarige jubileum van The Transformers: The Movie is een heerlijke nostalgietrip.