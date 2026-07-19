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Tides of Annihilation verliest protagonist-actrice wegens gezondsheidsproblemen

Door Bram Noteboom
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De ontwikkeling van Tides of Annihilation wordt omgegooid wegens een verandering in de voice-cast. Jennifer English stapt uit de rol van het project.

Oorspronkelijk was het de taak van Jennifer English (Baldur's Gate III, Elden Ring, Clair Obscur: Expedition 33) om de protagonist Gwendolyn in Eclipse Glow Games' actiegame Tides of Annihilation van een stem te voorzien. Echter, dat gaat niet door, omdat de actrice kampt met zowel fysieke als mentale problemen. Ze laat via haar Instagram weten dat ze de tijd neemt om te herstellen en dat betekent dat een aantal verantwoordelijkheden uit haar handen worden genomen. Ze heeft daarnaast wel geholpen met het vinden van een waardige vervanger; een acteertalent waar ze zelf vierkant achter staat. Verder blijft ze ook werkzaam voor Eclipse Glow Games, maar dan in de rol van adviseur.

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Tides of Annihilation is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De game is voor het eerst speelbaar tijdens gamescom 2026.

Bron: Jennifer English
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5168 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Tides of Annihilation
Tides of Annihilation

Ontwikkelaar

Eclipse Glow Games

Uitgever

Eclipse Glow Games

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl9 NPC 2.0
10 minuten geleden

Dat is rot. Dat ze maar goed moge herstellen.

0
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