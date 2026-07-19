Tides of Annihilation verliest protagonist-actrice wegens gezondsheidsproblemen
De ontwikkeling van Tides of Annihilation wordt omgegooid wegens een verandering in de voice-cast. Jennifer English stapt uit de rol van het project.
Oorspronkelijk was het de taak van Jennifer English (Baldur's Gate III, Elden Ring, Clair Obscur: Expedition 33) om de protagonist Gwendolyn in Eclipse Glow Games' actiegame Tides of Annihilation van een stem te voorzien. Echter, dat gaat niet door, omdat de actrice kampt met zowel fysieke als mentale problemen. Ze laat via haar Instagram weten dat ze de tijd neemt om te herstellen en dat betekent dat een aantal verantwoordelijkheden uit haar handen worden genomen. Ze heeft daarnaast wel geholpen met het vinden van een waardige vervanger; een acteertalent waar ze zelf vierkant achter staat. Verder blijft ze ook werkzaam voor Eclipse Glow Games, maar dan in de rol van adviseur.
Tides of Annihilation is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De game is voor het eerst speelbaar tijdens gamescom 2026.
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