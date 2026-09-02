Uitgebreide gameplaybeelden ONTOS vrijgegeven

Kepler Interactive en Frictional Games presenteren met trots de uitgebreide gameplaybeelden van de horrorgame ONTOS. Durf jij te kijken? Of trek je al snel je eigen bestaan in twijfel? Daar komen we zo achter.

ONTOS is de spirituele opvolger van SOMA en als je deze horrorgame van Frictional Games hebt gespeeld, dan weet je dat het sci-fi narratief behoorlijke littekens kan achterlaten bij de spelers die zichzelf verliezen in de zin van het leven. ONTOS borduurt voort op de vele thema's die SOMA rijk was en de gameplaybeelden tonen dan ook typerende ontwikkelingen. Wederom staat het verkennen van sfeervolle, maar beklemmende omgevingen centraal, terwijl diverse puzzels zorgen voor de nodige afwisseling. We zien in de gameplay verder ook bijzonder angstaanjagende, existentiële taferelen. Je komt bijvoorbeeld een onderzoeker tegen wiens geest gevangen zit in een moederbord vol muizen. Je kan hem helpen, maar spreekt hij de waarheid? En pas op; je acties hebben consequenties. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de NPC's die je probeert te helpen in deze koortsdroom.

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ONTOS is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.