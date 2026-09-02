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gamescom 2026

Uitgebreide gameplaybeelden ONTOS vrijgegeven

Door Bram Noteboom
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Kepler Interactive en Frictional Games presenteren met trots de uitgebreide gameplaybeelden van de horrorgame ONTOS. Durf jij te kijken? Of trek je al snel je eigen bestaan in twijfel? Daar komen we zo achter.

ONTOS is de spirituele opvolger van SOMA en als je deze horrorgame van Frictional Games hebt gespeeld, dan weet je dat het sci-fi narratief behoorlijke littekens kan achterlaten bij de spelers die zichzelf verliezen in de zin van het leven. ONTOS borduurt voort op de vele thema's die SOMA rijk was en de gameplaybeelden tonen dan ook typerende ontwikkelingen. Wederom staat het verkennen van sfeervolle, maar beklemmende omgevingen centraal, terwijl diverse puzzels zorgen voor de nodige afwisseling. We zien in de gameplay verder ook bijzonder angstaanjagende, existentiële taferelen. Je komt bijvoorbeeld een onderzoeker tegen wiens geest gevangen zit in een moederbord vol muizen. Je kan hem helpen, maar spreekt hij de waarheid? En pas op; je acties hebben consequenties. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de NPC's die je probeert te helpen in deze koortsdroom.

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ONTOS is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Frictional Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5393 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot ONTOS
ONTOS

Ontwikkelaar

Frictional Games

Uitgever

Kepler Interactive

Release

18 juli 1905

Platforms

PC
PS5
XBS
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