Maak een ir-rat-ionele keuze en kijk de ONTOS gameplay trailer

Soms kom je van die games tegen die je echt even laten nadenken over de keuzes die je in je leven hebt gemaakt. Zo ook Friction Games' ONTOS, die je vooral laat denken "waarom kijk ik hier in vredesnaam naar?" Het antwoord is eigenlijk best logisch: omdat het bijzonder uncanny is en we all dig that uncanny shit

Mocht jij je vereenzelvigen met de bovengenoemde statement, dan raden we je aan om de trailer lekker full screen op te zetten en je te laten verblijden met het vooruitzicht van wetenschappers die hun hersenen linken aan een server vol ratten. Want waarom zou je ook niet?

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Zoals we het inmiddels wel gewend zijn van Frictional Games draait ook ONTOS weer volledig om het maken van morele keuzes die de uitkomst van het verhaal bepalen. De eerste morele keuze heb je inmiddels al gemaakt, dus gefeliciteerd.

ONTOS is momenteel in ontwikkeling voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series en staat op de planning voor volgend jaar.