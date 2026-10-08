Verander in een K-Popprinses in K-Pop Rising: Dream to Shine

Zijn Koreaanse meisjes in bands helemaal jouw ding? Check dan nu even de trailer voor K-Pop Rising: Dream to Shine. In de game maken we een eigen K-Popzangeres en komen onze wildste dromen uit.

Iedereen wil weleens ontsnappen uit de dagelijkse sleur. Sommigen doen dat begin november met The Legend of Zelda, anderen doen dat met K-Pop Rising: Dream to Shine. In de game maken we een eigen K-Popzangeres, zetten we deze aan het werk en dansen we ons de longen uit het lijf. Dat doen we middels rhythmgames, waarin we danspasjes coördineren op de muziek. Overigens is een K-popper niet compleet zonder lotgenoten. De game is dan ook in 3-player co-op te spelen.

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K-Pop Rising: Dream to Shine verschijnt op 5 november 2026 voor PlayStation 5, Nintendo Switch en pc.