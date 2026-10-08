Verander in een K-Popprinses in K-Pop Rising: Dream to Shine
Zijn Koreaanse meisjes in bands helemaal jouw ding? Check dan nu even de trailer voor K-Pop Rising: Dream to Shine. In de game maken we een eigen K-Popzangeres en komen onze wildste dromen uit.
Iedereen wil weleens ontsnappen uit de dagelijkse sleur. Sommigen doen dat begin november met The Legend of Zelda, anderen doen dat met K-Pop Rising: Dream to Shine. In de game maken we een eigen K-Popzangeres, zetten we deze aan het werk en dansen we ons de longen uit het lijf. Dat doen we middels rhythmgames, waarin we danspasjes coördineren op de muziek. Overigens is een K-popper niet compleet zonder lotgenoten. De game is dan ook in 3-player co-op te spelen.
K-Pop Rising: Dream to Shine verschijnt op 5 november 2026 voor PlayStation 5, Nintendo Switch en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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