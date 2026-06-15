VK gaat social media verbieden voor jongeren onder 16 jaar
De Britse overheid heeft aangekondigd socialmediagebruik onder jongeren aan te pakken. Een wetsvoorstel is in de maak en bij voorkeur wordt dit nog voor Kerstmis 2026 goedgekeurd. Hierdoor kan de regelgeving in het voorjaar van 2027 in werking treden. Zo maakt de Britse premier Keir Starmer tijdens een persconferentie bekend.
Ja, de Britse overheid is voornemens om socialmediagebruik onder jongeren op een ingrijpende wijze terug te dringen. Mocht het wetsvoorstel worden aangenomen, dan betekent dat dat kinderen onder de 16 jaar geen gebruik meer mogen maken van “high-risk social platformen” zoals TikTok, Instagram, Snapchat en Facebook. Ook YouTube valt onder de voorgestelde maatregelen. Hoewel het platform primair bedoeld is voor het verspreiden van video's, beschikt YouTube eveneens over diverse sociale functies.
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Starmer noemt deze maatregel "een streep in het zand". Volgens de premier hebben techgiganten ruimschoots de kans gehad om de situatie te verbeteren, maar ziet de overheid zich nu genoodzaakt zelf in te grijpen. Het Verenigd Koninkrijk volgt hiermee het voorbeeld van Australië, dat eerder al vergelijkbare maatregelen invoerde. Deze maatregel komt na een 'consultation' waarop meer dan 116.000 mensen op gereageerd hebben. Hieruit is gebleken dat 9 op de 10 ouders een dergelijk wetsvoorstel zouden steunen.
Groot-Brittannië gaat echter nog een stap verder. Zo wil de overheid zogenoemde scroll breaks invoeren voor gebruikers onder de 18 jaar, om eindeloos scrollen en de verslavende effecten van sociale media tegen te gaan. De plannen richten zich bovendien niet uitsluitend op bekende socialmediaplatformen. Ook gamingplatformen kunnen onder bepaalde beperkingen vallen. Jongeren zijn daar immers vaak in staat om zonder enige vorm van verificatie contact te leggen met onbekenden. Welke platformen dit betreft is vooralsnog niet bekend, de lijst wordt namelijk nog samengesteld.
Wat vinden jullie van deze ontwikkelingen? Is het aan de overheid om online veiligheid af te dwingen, of ligt die verantwoordelijkheid primair bij ouders en de eerdergenoemde techgiganten? Laat het weten in de reacties (nu het nog kan).
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Ik heb die digitale kots dat facebook heet of een van die andere platformen echt nooit begrepen. Mensen die foto's van hun hond laten zien, of wat/waar ze gaan eten vanavond. Lekker boeiend.. Ik heb me er altijd ver vanaf gehouden. Een reactie op een whatssappie kan soms zelfs al dagen duren.
Blij om de reacties hieronder te lezen. Ik dacht dat ik een minderheid was die de overvloed aan smartphone aanwezigheid beu was.
Onlangs werd ik nog op een trap in een publieke parking omver gelopen door zo'n knul met de gsm in de hand. Hij liep aan de verkeerde kant naar boven, terwijl hij aan het doomscrollen was.
Had toen al een zure dag, heb toen vrij luid gezegd "Dat heb je nu als je altijd op dat stomme toestel zit!" terwijl ik verder wandelde. Hij heeft me aangestaard tot ik uit het zicht was. Soms voel ik me echt een oude ziel in een jong lichaam als ik gen Alfa en gen Z continu zie scrollen op die toestelletjes, maar het zijn evengoed oudere mensen die ik er ook op betrap. Dan zitten ze over elkaar op restaurant, een uur lang te tokkelen op dat ding en geen woord uit te wisselen.
En dan hebben we het nog niet gehad over het gebruik in het verkeer. Of de als maar meer radicale kanalen op sociale media die de hersenen van jong en oud beïnvloeden. Of de nieuwe "iconen" zoals I-Smell-Weed die plots in de spotlight worden gezet op grote evenementen als de FIFA. Dit terwijl ze niets hebben bijgedragen aan de maatschappij, tenzij het live streamen van Fortnite of het lastig vallen van mensen op camera voor views. "Its just a prank, BRO!". Leuke voorbeelden voor die snotters.
Lol, ik ben hier te zuur op aan het reageren, maar ik begrijp de jeugd zelfs niet meer. Ik ben de 30 gepasseerd en officieel OUD. De generatiekloof die ik dacht nooit te voelen, is een feit.
Ik noem social media altijd de kanker van de maatschappij en eigenlijk ben ik daar alleen maar meer van overtuigd geraakt de laatste jaren.
Dus wat mij betreft mogen ze het volledig afschaffen
Misschien gaan we na jaren weer een generatie zien die buiten gaat spelen, zonder eerst een livestream op hun telefoon op te starten. Tegelijkertijd denk ik dat scholen meer zouden moeten inzetten op lessen over verantwoord gebruik van technologie en het internet.
Goed idee. Laten we een knopje maken waar je alleen op mag drukken als je 18+ bent. Waterdicht systeem, komt geen kind doorheen.
Was ik groot voorstander voor totdat overheden lieten zien dat ze het niet zo nauw hebben op vrijheid van meningsuiting of de waarheid in het algemeen dus nu zie ik het vooral als een vorm van censuur, misschien een terugkeer naar forums ipv "social media".
Groot gelijk
Op zich goed dat dit er komt, maar jongeren vinden toch wel een manier om eromheen te werken. En eigenlijk is dit gewoon iets wat ouders zelf zouden moeten regelen. Ja, app-makers hebben er ook een rol in, maar veel minder dan de ouders zelf.
Die verplichte scrollpauzes vind ik wel overdreven. Maak er een optie van die je aan kunt zetten, prima. Maar het voor iedereen verplichten? Dat gaat me te ver.