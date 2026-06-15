VK gaat social media verbieden voor jongeren onder 16 jaar

De Britse overheid heeft aangekondigd socialmediagebruik onder jongeren aan te pakken. Een wetsvoorstel is in de maak en bij voorkeur wordt dit nog voor Kerstmis 2026 goedgekeurd. Hierdoor kan de regelgeving in het voorjaar van 2027 in werking treden. Zo maakt de Britse premier Keir Starmer tijdens een persconferentie bekend.

Ja, de Britse overheid is voornemens om socialmediagebruik onder jongeren op een ingrijpende wijze terug te dringen. Mocht het wetsvoorstel worden aangenomen, dan betekent dat dat kinderen onder de 16 jaar geen gebruik meer mogen maken van “high-risk social platformen” zoals TikTok, Instagram, Snapchat en Facebook. Ook YouTube valt onder de voorgestelde maatregelen. Hoewel het platform primair bedoeld is voor het verspreiden van video's, beschikt YouTube eveneens over diverse sociale functies.

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Starmer noemt deze maatregel "een streep in het zand". Volgens de premier hebben techgiganten ruimschoots de kans gehad om de situatie te verbeteren, maar ziet de overheid zich nu genoodzaakt zelf in te grijpen. Het Verenigd Koninkrijk volgt hiermee het voorbeeld van Australië, dat eerder al vergelijkbare maatregelen invoerde. Deze maatregel komt na een 'consultation' waarop meer dan 116.000 mensen op gereageerd hebben. Hieruit is gebleken dat 9 op de 10 ouders een dergelijk wetsvoorstel zouden steunen.

Groot-Brittannië gaat echter nog een stap verder. Zo wil de overheid zogenoemde scroll breaks invoeren voor gebruikers onder de 18 jaar, om eindeloos scrollen en de verslavende effecten van sociale media tegen te gaan. De plannen richten zich bovendien niet uitsluitend op bekende socialmediaplatformen. Ook gamingplatformen kunnen onder bepaalde beperkingen vallen. Jongeren zijn daar immers vaak in staat om zonder enige vorm van verificatie contact te leggen met onbekenden. Welke platformen dit betreft is vooralsnog niet bekend, de lijst wordt namelijk nog samengesteld.

Wat vinden jullie van deze ontwikkelingen? Is het aan de overheid om online veiligheid af te dwingen, of ligt die verantwoordelijkheid primair bij ouders en de eerdergenoemde techgiganten? Laat het weten in de reacties (nu het nog kan).