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War Thunder komt met zwaar geschut in Heavy Cavalry update

Door Patrick Lamers

Gajin Entertainment heeft een nieuwe trailer gedeeld waarin aandacht is voor de volgende grote update in War Thunder. De Heavy Cavalry update brengt zwaar geschut naar de actievolle MMO.

Er is zwaar geschut onderweg naar War Thunder met de komst van de Heavy Cavalry update. Vanaf half juni kun je je onderdompelen in de volgende grote update van War Thunder. Deze update brengt de meest moderne battle tanks richting de game, zoals de Amerikaanse M1A2C. Daarnaast worden er ook nieuwe voertuigen toegevoegd. Hierbij kun je denken aan onder andere de Yak-130 en M-346FA. Daarnaast zijn de omgevingen, gebouwen en wegen voorzien van een redesign voor de 38th Parallel en Ash River locaties en komt er een nieuwe versie van de winterse Ardenne map.

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De Heavy Chavalry update wordt ergens halverwege juni toegevoegd aan War Thunder.

Bron: Gajin Entertainment
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot War Thunder
War Thunder

Ontwikkelaar

Gaijin Entertainment

Uitgever

-

Release

15 augustus 2013

Platforms

PC
3DS
PS4
XONE
PS5
XBS
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