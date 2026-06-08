War Thunder komt met zwaar geschut in Heavy Cavalry update

Gajin Entertainment heeft een nieuwe trailer gedeeld waarin aandacht is voor de volgende grote update in War Thunder. De Heavy Cavalry update brengt zwaar geschut naar de actievolle MMO.

Er is zwaar geschut onderweg naar War Thunder met de komst van de Heavy Cavalry update. Vanaf half juni kun je je onderdompelen in de volgende grote update van War Thunder. Deze update brengt de meest moderne battle tanks richting de game, zoals de Amerikaanse M1A2C. Daarnaast worden er ook nieuwe voertuigen toegevoegd. Hierbij kun je denken aan onder andere de Yak-130 en M-346FA. Daarnaast zijn de omgevingen, gebouwen en wegen voorzien van een redesign voor de 38th Parallel en Ash River locaties en komt er een nieuwe versie van de winterse Ardenne map.

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De Heavy Chavalry update wordt ergens halverwege juni toegevoegd aan War Thunder.