Wasabi Charity Cup is terug; gamen voor een goed doel

Momenteel wordt er tot en met eind november opnieuw gegamed voor het goede doel tijdens de Wasabi Charity Cup. Er wordt gedurende deze competitie geld ingezameld om kinderen met een metabole ziekte te helpen.

Na twee succesvolle edities, is de Wasabi Charity Cup ook dit jaar weer teruggekeerd om een goed doel te ondersteunen. Na eerder al geld op te hebben gehaald voor het Beatrix Kinderziekenhuis en het Wilhelmina Kinderziekenhuis, wordt er dit jaar geld ingezameld voor MosaKids (Mosa Kinderziekehuis Maastricht). De competitie bestaat uit zeven teams met in totaal 35 streamers die het tegen elkaar opnemen in Valorant. De wedstrijden worden online gestreamd zodat de community live kan meekijken. Naast dat je als kijker actief kunt bijdragen, kun je ook invloed uitoefenen op de live wedstrijden.

Daar blijft het echter niet bij, want naast de competitie worden er interactieve onderelen, community challenges en mogelijkheden voor kijkers om bij te dragen georganiseerd. Dit alles om geld op te halen voor het goede doel. De eerste editie in 2024 bracht een bedrag op van 4.250 euro, een jaar later werd de opbrengst al ruim verdubbeld met 8.645 euro en dit jaar is een fundraising doel gesteld van 10.000 euro. Doneren kan nu al op de website van de Wasabi Charity Cup. Door te doneren ontvang je zogeheten Charity Points die je vervolgens weer kunt besteden aan speciale beloningen waarmee je de wedstrijden kunt beïnvloeden.

De Wasabi Charity Cup loopt sinds 2 oktober 2026 en duurt nog tot en met de grote finale op 29 november 2026.