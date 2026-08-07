Way of the Hunter 2 verschijnt in september, pre-orders nu live

Way of the Hunter 2 verschijnt volgene maand. De game krijgt voor de release van versie 1.0 bovendien nog een aantal grote updates.

Sinds de start van Early Access heeft Nine Rocks Games vooral geluisterd naar de feedback van spelers. De ontwikkelaar laat weten dat de komende updates dan ook vooral draaien om het verbeteren van de bestaande ervaring. Prestaties, bugs en het gedrag van dieren krijgen daarbij veel aandacht. Tegelijkertijd staan er nog nieuwe functies en content op de planning voor de volledige release.

Roadmap richting 1.0

De eerstvolgende grote update is versie 0.4.0, die de Hearth & Hunt Headquarters toevoegt. Dit wordt een eigen plek waar spelers hun beste jachttrofeeën kunnen tentoonstellen. De lodge kan worden uitgebreid naarmate de verzameling van de speler groeit. Het hoofdkwartier staat bovendien op een nieuwe Noord-Amerikaanse map. Dit gebied is kleiner dan de andere jachtgebieden in de game, maar bevat wel nieuwe dieren om te volgen en om op te jagen. De update voegt daarnaast verbeteringen aan de bullet camera en het gedrag van dieren en de wereld toe.

Een andere grote stap richting versie 1.0 is multiplayer. De co-opmodus wordt momenteel getest via de Experimental Branch en moet binnenkort naar de standaardversie komen. Bij de eerste versie kunnen spelers samen met vrienden de wildernis verkennen en op dieren jagen. Volgens Nine Rocks Games vormt deze versie slechts het begin, want er staan meer gamemodi en manieren om samen te spelen gepland. De ontwikkelaar noemt multiplayer een van de lastigste onderdelen om goed te bouwen en wil daarom een stabiele basis leggen voor de lange termijn.

Pre-orders zijn nu live

Way of the Hunter 2 is al sinds maart uit in Early Access. De volledige versie van de game is vanaf nu te pre-orderen. Wie een pre-order voor de game plaatst, krijgt als bonus het exclusieve Heirloom Pack DLC.

Versie 1.0 is niet het einde

Hoewel versie 1.0 een belangrijk moment wordt voor Way of the Hunter 2, ziet Nine Rocks Games dit niet als het einde van de ontwikkeling. De studio wil ook na de volledige release updates blijven uitbrengen, met verbeteringen, nieuwe functies en extra content. Daarbij gaat het om gratis content en functies, maar ook om betaalde DLC die de wereld van de game verder moet uitbreiden. De ontwikkelaar verwacht deze ondersteuning nog tot ver na 2026 voort te zetten.

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Way of the Hunter 2 verschijnt 29 september voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series.