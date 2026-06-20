We haten maandagen in Garfield - Escape From Monday

"I hate Mondays", we denken het allemaal, maar Garfield is dapper genoeg om het gewoon hardop uit te spreken. De rode kater schittert spoedig in Garfield - Escape From Monday, waarin je grootste nachtmerrie een vegetarische lasagna is.

Nadat Jon zijn geliefde kater Garfield een van Chef Monday's recepten voorschotelt, moet Garfield toch echt in actie komen. Het huishouden wordt namelijk overgenomen door groenten en die invasie moet gestopt worden. Dat doen we in een 3D-platformer waarin we in meer dan veertig levels op de vlucht zijn voor een spinazielasagna.

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Garfield - Escape From Monday verschijnt op 24 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.