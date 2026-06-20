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We haten maandagen in Garfield - Escape From Monday

Door Rudy Wijnberg

"I hate Mondays", we denken het allemaal, maar Garfield is dapper genoeg om het gewoon hardop uit te spreken. De rode kater schittert spoedig in Garfield - Escape From Monday, waarin je grootste nachtmerrie een vegetarische lasagna is.

Nadat Jon zijn geliefde kater Garfield een van Chef Monday's recepten voorschotelt, moet Garfield toch echt in actie komen. Het huishouden wordt namelijk overgenomen door groenten en die invasie moet gestopt worden. Dat doen we in een 3D-platformer waarin we in meer dan veertig levels op de vlucht zijn voor een spinazielasagna.

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Garfield - Escape From Monday verschijnt op 24 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.

Bron: Microids
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Garfield - Escape From Monday
Garfield - Escape From Monday

Ontwikkelaar

OSome Studio

Uitgever

Microids

Release

24 september 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
2 weken geleden om 04:29 bewerkt

Zou episch zijn als dit de intro van die game gaat zijn:

https://youtu.be/8-YAPEisX3U?is=I4oShmrlYoCb5nnB

MONDAY SUCKS!!

0
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
2 weken geleden om 21:28

Ik wil alleen werken op dagen die niet de letter D bevatten, btw spel ziet er net als die 2 garfield karts uit als een goedkope rip-off, zullen toch nog mensen zijn die het kopen.

0
Avatar TrueSenT
TrueSenT
Gameliner
2 weken geleden om 20:12

Krijg hier toch wel Bubsy-vibes van...

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl9 NPC 2.0
2 weken geleden om 12:24

Altijd van de maandag gehouden. Vrouwtje werkt in de horeca dus haar weekend is zo/matches, ik heb altijd mijn werkweek daarop aangepast.

Bij mij is dus zaterdag een bitch. Hoe bedoel je iedereen is vrij en ik niet?!

1
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
2 weken geleden om 09:34

Ja daar heb ik ook last van en dinsdag, woensdag en donderdag ben ik ook geen fan van 😝

Vanaf vrijdag wordt het beter!

2
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