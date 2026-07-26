Garfield - Escape from Monday-gameplay levert vreetkick op

Het kan zijn dat mijn koelkast leeg is na terugkomst van vakantie, maar van onderstaande Garfield - Escape from Monday-gameplay krijg ik gewoon honger. Bekijk nu acht minuten aan gloednieuwe gameplay van de aankomende platformer.

Dat Garfield kan vreten, wisten we al, maar in de nieuwste Garfield - Escape from Monday-gameplay zien we dat de rode kater een bodemloze put is. In de nieuwe beelden zien we hoe Garfield gigantisch veel blokken kaas verzamelt. Tomaten worden echter tot pulp geslagen, want stel je voor dat je iets gezonds binnenkrijgt.

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Garfield - Escape from Monday verschijnt op 24 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.