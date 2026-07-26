Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Garfield - Escape from Monday-gameplay levert vreetkick op

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Het kan zijn dat mijn koelkast leeg is na terugkomst van vakantie, maar van onderstaande Garfield - Escape from Monday-gameplay krijg ik gewoon honger. Bekijk nu acht minuten aan gloednieuwe gameplay van de aankomende platformer.

Dat Garfield kan vreten, wisten we al, maar in de nieuwste Garfield - Escape from Monday-gameplay zien we dat de rode kater een bodemloze put is. In de nieuwe beelden zien we hoe Garfield gigantisch veel blokken kaas verzamelt. Tomaten worden echter tot pulp geslagen, want stel je voor dat je iets gezonds binnenkrijgt.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Garfield - Escape from Monday verschijnt op 24 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.

Bron: Gametrailers
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 338 reviews 2181 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Garfield - Escape From Monday
Garfield - Escape From Monday

Ontwikkelaar

OSome Studio

Uitgever

Microids

Release

24 september 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord