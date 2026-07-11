Welcome to Kowloon nu verkrijgbaar voor consoles

Onder de mist van China ligt Kowloon, een dichtbevolkte stad waar jij in de walking simulator Welcome to Kowloon toevallig op zoek bent naar een woning. Niet te duur uiteraard, want stel je voor dat we in een mooie wijk terechtkomen.

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Afijn, we vinden iets, maar al snel blijkt dat Kowloon anders is dan anders. Tijd kent er een andere betekenis en diep in de kern van Kowloon bevindt zich iets mysterieus. Wat dat precies is, ontdek je al snel, want Welcome to Kowloon is in ongeveer vijftig minuten uit te spelen. Toch zijn de Steam-reviews sinds de release in 2023 positief. De game heeft daar namelijk een 'Heel positief'-beoordeling. Welcome to Kowloon is vanaf nu verkrijgbaar voor PlayStation 5 en Xbox Series. De game kent een adviesprijs van €9,99.