Werp een eerste blik op Dragon Ball Xenoverse 3's West City
Heeft mijn Dragon Ball Xenoverse 3-preview je enthousiasme weten te wekken, maar ben je toe aan meer beelden? Bekijk dan nu de zojuist vrijgegeven trailer van Dragon Ball Xenoverse 3.
In onderstaande trailer krijgen we een mooie eerste indruk van West City, de nieuwe locatie in Dragon Ball Xenoverse 3. Om onbekende redenen zijn alle helden verdwenen en is het aan jou als speler en je kompaan Brett om orde op zaken te stellen. Hoewel de Z-Warriors schitteren in afwezigheid, blijken ze toch met je te kunnen communiceren. Zo kun je tijdelijk in deze legendarische krijgers veranderen door middel van 'Soul Linking'. Hierdoor transformeren we onder andere in Future Trunks, Tien, Piccolo en meer.
Dragon Ball Xenoverse 3 kent nog geen exacte releasedatum, maar moet in 2027 verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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