Werp een eerste blik op Dragon Ball Xenoverse 3's West City

Heeft mijn Dragon Ball Xenoverse 3-preview je enthousiasme weten te wekken, maar ben je toe aan meer beelden? Bekijk dan nu de zojuist vrijgegeven trailer van Dragon Ball Xenoverse 3.

In onderstaande trailer krijgen we een mooie eerste indruk van West City, de nieuwe locatie in Dragon Ball Xenoverse 3. Om onbekende redenen zijn alle helden verdwenen en is het aan jou als speler en je kompaan Brett om orde op zaken te stellen. Hoewel de Z-Warriors schitteren in afwezigheid, blijken ze toch met je te kunnen communiceren. Zo kun je tijdelijk in deze legendarische krijgers veranderen door middel van 'Soul Linking'. Hierdoor transformeren we onder andere in Future Trunks, Tien, Piccolo en meer.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Dragon Ball Xenoverse 3 kent nog geen exacte releasedatum, maar moet in 2027 verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.