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Flitsende gameplay van Dragon Ball Xenoverse 3 onthuld

Door Bram Noteboom

Terwijl de laatste DLC van Xenoverse 2 zorgt voor een waardig einde, kijken we naar de toekomst. Check hier de nieuwe gameplay van Dragon Ball Xenoverse 3.

Zoals je misschien wel in onze Xenoverse 3 preview hebt gelezen, wordt er behoorlijk wat gesneden in de reguliere format van deze populaire actiegameserie. In de onderstaande gameplay-video zie je de meest belangrijke combat-systemen, maar ook het zogeheten 'connection'-systeem wordt uitgelicht. Middels deze feature kun je transformeren in de grootste helden van de Dragon Ball-saga. Daarnaast maak je jouw eigen unieke vechtersbaas, zodat je het kan opnemen tegen de meest uitdagende opponenten.

Of je nou het liefst squads van maximaal vier spelers vormt of toch liever 1v1 onderonsjes uitvecht: Dragon Ball Xenoverse 3 heeft genoeg in huis om talloze uren vermaak te bieden, aldus Bandai Namco. Wel moet de Japanse gamemaker toch een overweging gaan nemen. In de comments zijn fans namelijk niet blij dat er een tijdlimiet zit op bepaalde Super Saiyan-transformaties. Het is even afwachten of met die feedback nog iets wordt gedaan.

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Dragon Ball Xenoverse 3 is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Bandai Namco
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5125 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Dragon Ball Xenoverse 3
Dragon Ball Xenoverse 3

Ontwikkelaar

Dimps

Uitgever

Bandai Namco

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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