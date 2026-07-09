Flitsende gameplay van Dragon Ball Xenoverse 3 onthuld

Terwijl de laatste DLC van Xenoverse 2 zorgt voor een waardig einde, kijken we naar de toekomst. Check hier de nieuwe gameplay van Dragon Ball Xenoverse 3.

Zoals je misschien wel in onze Xenoverse 3 preview hebt gelezen, wordt er behoorlijk wat gesneden in de reguliere format van deze populaire actiegameserie. In de onderstaande gameplay-video zie je de meest belangrijke combat-systemen, maar ook het zogeheten 'connection'-systeem wordt uitgelicht. Middels deze feature kun je transformeren in de grootste helden van de Dragon Ball-saga. Daarnaast maak je jouw eigen unieke vechtersbaas, zodat je het kan opnemen tegen de meest uitdagende opponenten.

Of je nou het liefst squads van maximaal vier spelers vormt of toch liever 1v1 onderonsjes uitvecht: Dragon Ball Xenoverse 3 heeft genoeg in huis om talloze uren vermaak te bieden, aldus Bandai Namco. Wel moet de Japanse gamemaker toch een overweging gaan nemen. In de comments zijn fans namelijk niet blij dat er een tijdlimiet zit op bepaalde Super Saiyan-transformaties. Het is even afwachten of met die feedback nog iets wordt gedaan.

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Dragon Ball Xenoverse 3 is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.