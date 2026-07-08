Laatste DLC voor Dragon Ball: Xenoverse 2 krijgt launch trailer

Aan alles komt een eind, zo ook aan de DLC-ondersteuning van Dragon Ball Xenoverse 2. Zoals al eerder werd aangekondigd, mogen we nog één laatste DLC verwachten en die heeft nu een trailer gekregen.

Dragon Ball Xenoverse 2 Future Saga 4 is nu uit!

Deze laatste DLC heet Future Saga 4 en we ronden af in schoonheid. Je krijgt namelijk weer een hoop nieuwe content, waaronder nieuwe (verhaal)missies, moves, kostuums, accessoires, een stage en meer! Bij de lancering van Future Saga 4 hoort uiteraard ook een dramatische launch trailer en die staat hieronder klaar. Druk dus snel op 'play' en bereid je voor op hét laatste gevecht in Dragon Ball Xenoverse 2!

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Dragon Ball Xenoverse 2 is beschikbaar op pc en consoles (zowel last-gen als current-gen). De Future Saga 4 DLC is nu te koop voor €11,99. Inmiddels is ook Dragon Ball Xenoverse 3 al aangekondigd voor een release in 2027.