Laatste DLC voor Dragon Ball: Xenoverse 2 krijgt launch trailer
Aan alles komt een eind, zo ook aan de DLC-ondersteuning van Dragon Ball Xenoverse 2. Zoals al eerder werd aangekondigd, mogen we nog één laatste DLC verwachten en die heeft nu een trailer gekregen.
Dragon Ball Xenoverse 2 Future Saga 4 is nu uit!
Deze laatste DLC heet Future Saga 4 en we ronden af in schoonheid. Je krijgt namelijk weer een hoop nieuwe content, waaronder nieuwe (verhaal)missies, moves, kostuums, accessoires, een stage en meer! Bij de lancering van Future Saga 4 hoort uiteraard ook een dramatische launch trailer en die staat hieronder klaar. Druk dus snel op 'play' en bereid je voor op hét laatste gevecht in Dragon Ball Xenoverse 2!
Dragon Ball Xenoverse 2 is beschikbaar op pc en consoles (zowel last-gen als current-gen). De Future Saga 4 DLC is nu te koop voor €11,99. Inmiddels is ook Dragon Ball Xenoverse 3 al aangekondigd voor een release in 2027.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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