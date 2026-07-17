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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Wilderdark maakt van november 2026 een gevaarlijke jungle

Door Bram Noteboom
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De horrorgame met dinosauriërs Wilderdark heeft zijn tanden in een releasedatum gezet. In november 2026 kun je met deze prehistorische titel aan de slag.

Dit nieuws komt gepaard met een verse gameplaytrailer. Team Junkfish laat middels cinematisch beeldmateriaal meer los over de aanstaande horrorgame. Spelers moeten zich klaarmaken om exotisch terrein te overbruggen en belangrijk onderzoek te verrichten. De lokale reptielen worden namelijk geïnfecteerd met een vreemde substantie, waardoor ze nog gevaarlijker worden dan voorheen; van reguliere dieren naar daadwerkelijke monsters. Kan jij deze ontwikkeling een halt toe roepen? In de herfst van 2026 krijg je de kans jezelf te bewijzen.

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Wilderdark is beschikbaar vanaf 3 november 2026 voor de pc.

Bron: Team Junkfish
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5162 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Wilderdark
Wilderdark

Ontwikkelaar

Team Junkfish

Uitgever

Team Junkfish

Release

3 november 2026

Platforms

PC
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden

Een november game maar ben benieuwd

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