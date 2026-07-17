Wilderdark maakt van november 2026 een gevaarlijke jungle

De horrorgame met dinosauriërs Wilderdark heeft zijn tanden in een releasedatum gezet. In november 2026 kun je met deze prehistorische titel aan de slag.

Dit nieuws komt gepaard met een verse gameplaytrailer. Team Junkfish laat middels cinematisch beeldmateriaal meer los over de aanstaande horrorgame. Spelers moeten zich klaarmaken om exotisch terrein te overbruggen en belangrijk onderzoek te verrichten. De lokale reptielen worden namelijk geïnfecteerd met een vreemde substantie, waardoor ze nog gevaarlijker worden dan voorheen; van reguliere dieren naar daadwerkelijke monsters. Kan jij deze ontwikkeling een halt toe roepen? In de herfst van 2026 krijg je de kans jezelf te bewijzen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Wilderdark is beschikbaar vanaf 3 november 2026 voor de pc.