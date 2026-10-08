Wyldheart krijgt eerste Steam-demo met co-op

De eerste officiële demo van Wyldheart is vanaf nu beschikbaar op Steam. De actie-RPG laat je alleen of met maximaal drie vrienden op avontuur gaan in de fantasiewereld van Caerwyn.

De demo van Wyldheart is tijdens de Triple-i Showcase voorzien van een nieuwe trailer en biedt volgens de ontwikkelaar enkele uren aan content. Het gaat om een losstaande ervaring die een indruk moet geven van een volledige campagne. Je maakt eerst een eigen personage en kunt daarbij kiezen uit vier ancestries, negentien achtergronden en honderden opties om je uiterlijk aan te passen. Daarna trek je richting The Slurper's Den, een nieuwe dungeon met een thema rond paddenstoelen en een aantal merkwaardige vijanden. Wyldheart is gemaakt voor één tot vier spelers. Je kunt de demo alleen spelen, maar ook met maximaal drie vrienden op pad gaan. De demo geeft je zo niet alleen een losse dungeon, maar ook een deel van de wereld eromheen. Ook het bouwen van je personage staat centraal. Je kunt vrij punten verdelen over verschillende skill trees en zo bepalen hoe je wilt spelen. Daarbij combineer je wapens zoals zwaarden, bijlen, knuppels, speren en bogen met verschillende soorten magie. De beschikbare Paths of Blight, Pyre, Rime en Storm geven je daarbij verschillende richtingen om je build op te bouwen. Hierdoor kun je zelf bepalen of je vooral met wapens vecht, magie gebruikt of beide combineert.

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De Wyldheart-demo is nu gratis te spelen via Steam. De volledige game heeft nog geen releasedatum.