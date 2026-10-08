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The Triple-i Initiative 2026

Wyldheart krijgt eerste Steam-demo met co-op

Door Claudia Tjia
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De eerste officiële demo van Wyldheart is vanaf nu beschikbaar op Steam. De actie-RPG laat je alleen of met maximaal drie vrienden op avontuur gaan in de fantasiewereld van Caerwyn.

De demo van Wyldheart is tijdens de Triple-i Showcase voorzien van een nieuwe trailer en biedt volgens de ontwikkelaar enkele uren aan content. Het gaat om een losstaande ervaring die een indruk moet geven van een volledige campagne. Je maakt eerst een eigen personage en kunt daarbij kiezen uit vier ancestries, negentien achtergronden en honderden opties om je uiterlijk aan te passen. Daarna trek je richting The Slurper's Den, een nieuwe dungeon met een thema rond paddenstoelen en een aantal merkwaardige vijanden. Wyldheart is gemaakt voor één tot vier spelers. Je kunt de demo alleen spelen, maar ook met maximaal drie vrienden op pad gaan. De demo geeft je zo niet alleen een losse dungeon, maar ook een deel van de wereld eromheen. Ook het bouwen van je personage staat centraal. Je kunt vrij punten verdelen over verschillende skill trees en zo bepalen hoe je wilt spelen. Daarbij combineer je wapens zoals zwaarden, bijlen, knuppels, speren en bogen met verschillende soorten magie. De beschikbare Paths of Blight, Pyre, Rime en Storm geven je daarbij verschillende richtingen om je build op te bouwen. Hierdoor kun je zelf bepalen of je vooral met wapens vecht, magie gebruikt of beide combineert.

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De Wyldheart-demo is nu gratis te spelen via Steam. De volledige game heeft nog geen releasedatum.

Bron: The Triple-i Initiative
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 225 reviews 3458 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Packshot Wyldheart
Wyldheart

Ontwikkelaar

Wayfinder Studios

Uitgever

Wayfinder Studios, Curve Games

Release

-

Platforms

PC
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