Xbox springt in op online decompilingtrend met Xbox Labs

Asha Sharma heeft via een inmiddels openbaar gemaakte interne memo aangekondigd dat Xbox is gestart met Xbox Labs. Dit initiatief springt in op de huidige trend waarin games volledig ontleed worden om vervolgens in een soort mash-up online te verschijnen. Denk hierbij aan Pokémon in Halo en Peppa Pig in de wereld van Call of Duty.

Via Xbox Labs is Xbox voornemens om games toegankelijker te maken, oudere titels nieuw leven in te blazen en spelers een mogelijkheid te bieden om zelf games of ervaringen te creëren. Volgens Sharma is momenteel online te zien dat het traditionele bedrijfsmodel aan het veranderen is en dat iedere gebruiker in staat is om een eigen ervaring te creëren. De traditionele grens tussen hardware, software en de ontwikkeling daarvan vervaagt en dat vereist een alternatieve aanvliegroute.

In de interne memo is te lezen dat Xbox Labs bestaat uit een klein team van experts, gameontwikkelaars en wetenschappers. Deze pioniers onderzoeken openbaar nieuwe trends en delen de resultaten die hieruit voortkomen. Hierbij spelen zogeheten agents, AI-bots met een zeer specifieke rol die zelfstandig taken kunnen uitvoeren, een hoofdrol. Deze agents zijn namelijk in staat om code te schrijven, uit te voeren en te testen. Eventuele tools die hieruit voortvloeien, worden vervolgens gedeeld met ontwikkelaars.

Mocht je je zorgen maken over het huidige businessmodel van Xbox, dan hoeft dat vooralsnog niet. Sharma geeft aan dat dit de huidige strategie niet beïnvloedt. Xbox is namelijk nog altijd voornemens om te investeren in eigen games, hardware en franchises.