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Xbox springt in op online decompilingtrend met Xbox Labs

Door Rudy Wijnberg
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Asha Sharma heeft via een inmiddels openbaar gemaakte interne memo aangekondigd dat Xbox is gestart met Xbox Labs. Dit initiatief springt in op de huidige trend waarin games volledig ontleed worden om vervolgens in een soort mash-up online te verschijnen. Denk hierbij aan Pokémon in Halo en Peppa Pig in de wereld van Call of Duty.

Via Xbox Labs is Xbox voornemens om games toegankelijker te maken, oudere titels nieuw leven in te blazen en spelers een mogelijkheid te bieden om zelf games of ervaringen te creëren. Volgens Sharma is momenteel online te zien dat het traditionele bedrijfsmodel aan het veranderen is en dat iedere gebruiker in staat is om een eigen ervaring te creëren. De traditionele grens tussen hardware, software en de ontwikkeling daarvan vervaagt en dat vereist een alternatieve aanvliegroute.

Xbox Labs aankondiging

In de interne memo is te lezen dat Xbox Labs bestaat uit een klein team van experts, gameontwikkelaars en wetenschappers. Deze pioniers onderzoeken openbaar nieuwe trends en delen de resultaten die hieruit voortkomen. Hierbij spelen zogeheten agents, AI-bots met een zeer specifieke rol die zelfstandig taken kunnen uitvoeren, een hoofdrol. Deze agents zijn namelijk in staat om code te schrijven, uit te voeren en te testen. Eventuele tools die hieruit voortvloeien, worden vervolgens gedeeld met ontwikkelaars.

Mocht je je zorgen maken over het huidige businessmodel van Xbox, dan hoeft dat vooralsnog niet. Sharma geeft aan dat dit de huidige strategie niet beïnvloedt. Xbox is namelijk nog altijd voornemens om te investeren in eigen games, hardware en franchises.

Bron: Xbox
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2780 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar craftercis
craftercis
lvl9 NPC 2.0
12 minuten geleden

Ze kunnen er toch niks tegen doen, dus dan maar meedoen met de hype. Slim, maar persoonlijk vind ik deze trend maar niks. Ieder zo zijn ding :D

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