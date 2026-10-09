Yoko Taro heeft alles al bereikt wat hij wilde, maakt nu games om 'dementie tegen te gaan'

Interviews met Yoko Taro zijn altijd wel een 'beleving'. Deze knotsgekke/geniale (kies zelf maar welke optie het beste past voor jou) Japanner heeft weer eens van zich laten horen op een heel filosofische manier.

Yoko Taro ken je waarschijnlijk van de Drakengard- en NieR-franchise (vooral die laatste werd heel populair). Op het 'The Tenth Mosaic'-evenement in Japan werden hij en Keisuke Okabe geïnterviewd over wat beide heren nog zoal op de planning hebben staan. Yoko Taro heeft de laatste jaren weinig van zich laten horen op gamegebied (kennelijk heeft hij meer geld nodig), maar dat is met een reden. Eigenlijk heeft hij alles al bereikt wat hij wilde in het leven.

Toen hij de Drakengard-games mocht maken, heeft hij alles al gedaan wat hij initieel wilde doen als gameontwerper. Alles wat hij erna heeft gemaakt/zal maken beschouwt hij als zijn 'overgebleven dagen'. Eigenlijk wil hij stoppen met werken, maar hij werkt nu toch nog steeds verder omdat hij geen dementie wil krijgen. Kennelijk zouden mensen die te vroeg op pensioen gaan, makkelijker dementie kunnen ontwikkelen (iemand die dit even wil factchecken?).

Het blijft uiteraard Yoko Taro, dus de vraag is altijd in hoeverre je dit serieus moet opvatten. De man staat nu eenmaal bekend om zijn 'vreemde' uitspraken, dus dit kan evengoed gewoon nonsens zijn. Hoe dan ook: momenteel is op gamevlak niet duidelijk waar hij aan werkt. Wel weten we dat hij betrokken is bij een nieuwe Evangelion-serie.