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Yoko Taro heeft alles al bereikt wat hij wilde, maakt nu games om 'dementie tegen te gaan'

Door Simon Verbeke
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Interviews met Yoko Taro zijn altijd wel een 'beleving'. Deze knotsgekke/geniale (kies zelf maar welke optie het beste past voor jou) Japanner heeft weer eens van zich laten horen op een heel filosofische manier.

Yoko Taro ken je waarschijnlijk van de Drakengard- en NieR-franchise (vooral die laatste werd heel populair). Op het 'The Tenth Mosaic'-evenement in Japan werden hij en Keisuke Okabe geïnterviewd over wat beide heren nog zoal op de planning hebben staan. Yoko Taro heeft de laatste jaren weinig van zich laten horen op gamegebied (kennelijk heeft hij meer geld nodig), maar dat is met een reden. Eigenlijk heeft hij alles al bereikt wat hij wilde in het leven.

Toen hij de Drakengard-games mocht maken, heeft hij alles al gedaan wat hij initieel wilde doen als gameontwerper. Alles wat hij erna heeft gemaakt/zal maken beschouwt hij als zijn 'overgebleven dagen'. Eigenlijk wil hij stoppen met werken, maar hij werkt nu toch nog steeds verder omdat hij geen dementie wil krijgen. Kennelijk zouden mensen die te vroeg op pensioen gaan, makkelijker dementie kunnen ontwikkelen (iemand die dit even wil factchecken?).

Nier replicant Yoko Taro

Het blijft uiteraard Yoko Taro, dus de vraag is altijd in hoeverre je dit serieus moet opvatten. De man staat nu eenmaal bekend om zijn 'vreemde' uitspraken, dus dit kan evengoed gewoon nonsens zijn. Hoe dan ook: momenteel is op gamevlak niet duidelijk waar hij aan werkt. Wel weten we dat hij betrokken is bij een nieuwe Evangelion-serie.

Bron: 4gamer
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 21 reviews 373 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Drakengard
Drakengard

Ontwikkelaar

Cavia Inc.

Uitgever

Square Enix

Release

21 mei 2004

Platforms

PS2
Mob
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Reacties
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl13 Meta Builder
3 uur geleden

Ja, maar... we hebben een nieuwe Nier game nodig...

1
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl13 Meta Builder
4 uur geleden bewerkt

Nieuwe game please 🥹.

Kennelijk zouden mensen die te vroeg op pensioen gaan, makkelijker dementie kunnen ontwikkelen (iemand die dit even wil factchecken?).

Ik verwacht niet dat hier specifiek bewijs voor is, maar sociaal actief blijven en je brein prikkelen met werk helpt wel met dementie tegen gaan.

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