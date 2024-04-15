YouTuber maakt vernieuwde GTA 6 trailer
Vorig jaar hebben we kunnen genieten van de eerste trailer van GTA 6, uitgebracht door Rockstar Games. Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat we nieuwe beelden te zien krijgen. Een YouTuber genaamd Andrew Levitt heeft deze trailer in het echt nagemaakt. Je kunt zijn video hieronder bekijken.
GTA 6 is een van de meest geanticipeerde games voor de nabije toekomst. De trailer van GTA 6 heeft zo’n beetje alle online records gebroken. Bij Gameliner hebben we deze trailer tot in detail geanalyseerd in een video. Hoewel we aardig wat details uit de trailer hebben kunnen halen, is er verder nog maar weinig over de game bekendgemaakt.
De game belooft nog grootser te worden dan zijn voorgangers, maar we zullen daar nog even op moeten wachten. GTA 6 staat gepland voor een release in 2025. Kijk jij al uit naar deze game?
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