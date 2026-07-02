Yu-Gi-Oh-toernooi gestaakt vanwege stinkende spelers

Soms kom je een bericht tegen dat je simpelweg niet kunt laten liggen. Dit keer gaat het om een Yu-Gi-Oh-kaarttoernooi dat is stilgelegd in Beaverton, Oregon. Niet vanwege overmatig alcoholgebruik of een typische manospherecultuur, maar gewoon omdat de spelers ontzettend stinken.

Chronos Games & Gifts organiseerde een lokaal Yu-Gi-Oh TCG-toernooi waarin het lokale talent kon aanschuiven voor een d-d-d-d-d-duel. Al snel werd het toernooi echter met een week uitgesteld vanwege de stinkende spelers die aan het toernooi deelnamen.

Middels een statement laat Chronos Games & Gifts weten dat het toernooi met een week is verschoven en verzoekt het aanwezigen zich te houden aan de Konami-richtlijnen. In de richtlijnen uit 2019 staat namelijk vermeld dat spelers schoon moeten zijn en geen sterke lichaamsgeur mogen hebben.

En zo zie je maar: douchen is geen overbodige luxe.