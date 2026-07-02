Yu-Gi-Oh-toernooi gestaakt vanwege stinkende spelers
Soms kom je een bericht tegen dat je simpelweg niet kunt laten liggen. Dit keer gaat het om een Yu-Gi-Oh-kaarttoernooi dat is stilgelegd in Beaverton, Oregon. Niet vanwege overmatig alcoholgebruik of een typische manospherecultuur, maar gewoon omdat de spelers ontzettend stinken.
Chronos Games & Gifts organiseerde een lokaal Yu-Gi-Oh TCG-toernooi waarin het lokale talent kon aanschuiven voor een d-d-d-d-d-duel. Al snel werd het toernooi echter met een week uitgesteld vanwege de stinkende spelers die aan het toernooi deelnamen.
Middels een statement laat Chronos Games & Gifts weten dat het toernooi met een week is verschoven en verzoekt het aanwezigen zich te houden aan de Konami-richtlijnen. In de richtlijnen uit 2019 staat namelijk vermeld dat spelers schoon moeten zijn en geen sterke lichaamsgeur mogen hebben.
En zo zie je maar: douchen is geen overbodige luxe.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Hahaha dit is toch hilarisch om te lezen.
Wel vervelend voor het evenement en de wel zuivere aanwezige. Maar als nieuws is dit wel grappig.
Wat een nieuws dit!
Vanmorgen stapte ik de werkbus in met mijn collega, hij had dezelfde shirt aan als gister. Burk, stinkie
Hahaha. Dit doet mij denken aan een keer dat ik games workshop binnen stapte en er een clubje pukkelige pubers stonden in vage hoodies die al in geen weken gewassen waren. Zo stel ik mij dus dat toernooi voor, maar dan met nog veeeel meer van die goblins
Ik ben serieus benieuwd wat voor mensen daar dan zitten. Zijn ze allemaal verkleed? Want dan kan ik het nog begrijpen. Met Dutch Comic Con heb je dat ook hoe langer de dag duurt hoe meer je je neus mag gaan inhouden.
Zit nu in de trein van werk naar huis. Daar mag ook wel eens een geurcontrole plaatsvinden. Niet te harden de geurencocktail in mijn treinstel..
Geen grap: bij veel Yu-Gi-Oh! toernooien doet de beveiliging ook een geur-check bij deelnemers. Het is een terugkerend probleem binnen deze community.
Douchen is zeker belangrijk.
Wel een kanttekening though, er zijn mensen die jammer genoeg zelfs na douchen en deo opspuiten een sterke lichaamsgeur hebben. Lijkt mij overigens echt afschuwelijk om nog zoveel te douchen etc en als nog een aanwezige lichaamsgeur te hebben.