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Yu-Gi-Oh-toernooi gestaakt vanwege stinkende spelers

Door Rudy Wijnberg

Soms kom je een bericht tegen dat je simpelweg niet kunt laten liggen. Dit keer gaat het om een Yu-Gi-Oh-kaarttoernooi dat is stilgelegd in Beaverton, Oregon. Niet vanwege overmatig alcoholgebruik of een typische manospherecultuur, maar gewoon omdat de spelers ontzettend stinken.

Chronos Games & Gifts organiseerde een lokaal Yu-Gi-Oh TCG-toernooi waarin het lokale talent kon aanschuiven voor een d-d-d-d-d-duel. Al snel werd het toernooi echter met een week uitgesteld vanwege de stinkende spelers die aan het toernooi deelnamen.

Yu Gi Oh Early Days1

Middels een statement laat Chronos Games & Gifts weten dat het toernooi met een week is verschoven en verzoekt het aanwezigen zich te houden aan de Konami-richtlijnen. In de richtlijnen uit 2019 staat namelijk vermeld dat spelers schoon moeten zijn en geen sterke lichaamsgeur mogen hebben.

En zo zie je maar: douchen is geen overbodige luxe.

Bron: IGN
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2007
Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2007

Ontwikkelaar

KCE Tokyo

Uitgever

Konami

Release

20 maart 2007

Platforms

NDS
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Reacties
Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl12 Clout Farmer
2 dagen geleden om 21:10

Hahaha dit is toch hilarisch om te lezen.
Wel vervelend voor het evenement en de wel zuivere aanwezige. Maar als nieuws is dit wel grappig.

0
Avatar Worlds
Worlds
lvl2 Journey Awaits!
2 dagen geleden om 19:17

Wat een nieuws dit!

0
Avatar Flappy
Flappy
lvl8 Achievement Hunter
3 dagen geleden om 17:32

Vanmorgen stapte ik de werkbus in met mijn collega, hij had dezelfde shirt aan als gister. Burk, stinkie

1
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl5 Thread Hunter
3 dagen geleden om 15:56

Hahaha. Dit doet mij denken aan een keer dat ik games workshop binnen stapte en er een clubje pukkelige pubers stonden in vage hoodies die al in geen weken gewassen waren. Zo stel ik mij dus dat toernooi voor, maar dan met nog veeeel meer van die goblins

1
Avatar Snafu
Snafu
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 dagen geleden om 14:05

Ik ben serieus benieuwd wat voor mensen daar dan zitten. Zijn ze allemaal verkleed? Want dan kan ik het nog begrijpen. Met Dutch Comic Con heb je dat ook hoe langer de dag duurt hoe meer je je neus mag gaan inhouden.

0
Avatar Alex_Kidd
Alex_Kidd
lvl8 Achievement Hunter
3 dagen geleden om 13:58

Zit nu in de trein van werk naar huis. Daar mag ook wel eens een geurcontrole plaatsvinden. Niet te harden de geurencocktail in mijn treinstel..

2
Avatar RogueSquad
RogueSquad
Gameliner
3 dagen geleden om 11:38

Geen grap: bij veel Yu-Gi-Oh! toernooien doet de beveiliging ook een geur-check bij deelnemers. Het is een terugkerend probleem binnen deze community.

5
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
3 dagen geleden om 11:18

Douchen is zeker belangrijk.

Wel een kanttekening though, er zijn mensen die jammer genoeg zelfs na douchen en deo opspuiten een sterke lichaamsgeur hebben. Lijkt mij overigens echt afschuwelijk om nog zoveel te douchen etc en als nog een aanwezige lichaamsgeur te hebben.

0
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