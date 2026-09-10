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Zo ziet de gratis PlayStation-bonus LEGO Astro Bot-set eruit

Door Claudia Tjia
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Een gelekte LEGO-set geeft Astro Bot een eigen bouwpakket, maar er zit een flinke adder onder het gras. Het schattige robotje zou namelijk alleen verkrijgbaar zijn als cadeau bij aankoop van de nieuwe LEGO PlayStation.

De informatie komt van LEGO-leaker Brick Tap, die een afbeelding van het vermeende Astro Bot-bouwpakket heeft gedeeld. Het setje bestaat uit 276 onderdelen en laat Astro Bot midden in een sprong zien. Het robotje staat op een voetstuk en is ongeveer twintig centimeter hoog en elf centimeter breed. Ook de armen en benen zijn beweegbaar en je kunt de gezichtsuitdrukking aanpassen. Er is alleen één probleem voor verzamelaars: volgens de gelekte informatie kun je Astro Bot niet los kopen. Het bouwpakket zou onderdeel zijn van een Gift With Purchase, oftewel een cadeau dat je krijgt wanneer je de LEGO PlayStation aanschaft. Die actie zou alleen gelden zolang de voorraad strekt en wanneer je de console rechtstreeks via de LEGO-webshop koopt. LEGO gebruikt dit soort acties vaker en brengt de betreffende sets meestal niet apart uit. Wie alleen interesse heeft in Astro Bot, moet dus mogelijk de volledige PlayStation-set aanschaffen, of hopen op een doorverkoper die de set voor een schappelijke prijs aanbiedt. Die LEGO PlayStation werd vorige week officieel aangekondigd. De Astro Bot-set lijkt daar een passend extraatje bij te worden, al heeft LEGO de bonus op het moment van schrijven nog niet officieel bevestigd. Voorlopig blijft het dus wachten op een officiële bevestiging van LEGO over de set en de voorwaarden van de actie.

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De LEGO PlayStation verschijnt op 1 oktober.

Bron: Brick Tap
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 219 reviews 3439 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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