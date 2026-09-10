Zo ziet de gratis PlayStation-bonus LEGO Astro Bot-set eruit
Een gelekte LEGO-set geeft Astro Bot een eigen bouwpakket, maar er zit een flinke adder onder het gras. Het schattige robotje zou namelijk alleen verkrijgbaar zijn als cadeau bij aankoop van de nieuwe LEGO PlayStation.
De informatie komt van LEGO-leaker Brick Tap, die een afbeelding van het vermeende Astro Bot-bouwpakket heeft gedeeld. Het setje bestaat uit 276 onderdelen en laat Astro Bot midden in een sprong zien. Het robotje staat op een voetstuk en is ongeveer twintig centimeter hoog en elf centimeter breed. Ook de armen en benen zijn beweegbaar en je kunt de gezichtsuitdrukking aanpassen. Er is alleen één probleem voor verzamelaars: volgens de gelekte informatie kun je Astro Bot niet los kopen. Het bouwpakket zou onderdeel zijn van een Gift With Purchase, oftewel een cadeau dat je krijgt wanneer je de LEGO PlayStation aanschaft. Die actie zou alleen gelden zolang de voorraad strekt en wanneer je de console rechtstreeks via de LEGO-webshop koopt. LEGO gebruikt dit soort acties vaker en brengt de betreffende sets meestal niet apart uit. Wie alleen interesse heeft in Astro Bot, moet dus mogelijk de volledige PlayStation-set aanschaffen, of hopen op een doorverkoper die de set voor een schappelijke prijs aanbiedt. Die LEGO PlayStation werd vorige week officieel aangekondigd. De Astro Bot-set lijkt daar een passend extraatje bij te worden, al heeft LEGO de bonus op het moment van schrijven nog niet officieel bevestigd. Voorlopig blijft het dus wachten op een officiële bevestiging van LEGO over de set en de voorwaarden van de actie.
De LEGO PlayStation verschijnt op 1 oktober.
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