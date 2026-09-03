De prachtige LEGO PlayStation-replica verschijnt op 1 oktober

Op 1 oktober 2026 kunnen we weer lekker met blokjes bouwen. De LEGO PlayStation-replica is namelijk uit de doeken gedaan middels een korte trailer, waarin we meer leren over het creatieve proces achter het bouwwerk.

PlayStation en LEGO slaan de handen ineen om met een gloednieuw bouwwerk te komen. De LEGO PlayStation biedt een replica van de originele PlayStation-console en controller. In totaal bestaat het bouwwerk uit 1.911 stenen, waarmee we de console in elkaar moeten zetten. Naast een flink aantal knoppen bevat de console ook een aantal compartimenten, waarin we wat easter eggs aantreffen.

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Goedkoop is de LEGO PlayStation-set overigens niet. De LEGO PlayStation kost je bij aanschaf namelijk € 159,99. De set is vanaf 1 oktober verkrijgbaar via zowel de PlayStation- als de LEGO-winkel.