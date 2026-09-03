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gamescom 2026

De prachtige LEGO PlayStation-replica verschijnt op 1 oktober

Door Rudy Wijnberg
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Op 1 oktober 2026 kunnen we weer lekker met blokjes bouwen. De LEGO PlayStation-replica is namelijk uit de doeken gedaan middels een korte trailer, waarin we meer leren over het creatieve proces achter het bouwwerk.

PlayStation en LEGO slaan de handen ineen om met een gloednieuw bouwwerk te komen. De LEGO PlayStation biedt een replica van de originele PlayStation-console en controller. In totaal bestaat het bouwwerk uit 1.911 stenen, waarmee we de console in elkaar moeten zetten. Naast een flink aantal knoppen bevat de console ook een aantal compartimenten, waarin we wat easter eggs aantreffen.

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Goedkoop is de LEGO PlayStation-set overigens niet. De LEGO PlayStation kost je bij aanschaf namelijk € 159,99. De set is vanaf 1 oktober verkrijgbaar via zowel de PlayStation- als de LEGO-winkel.

Bron: PlayStation
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2505 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Wel mooi gedaan.

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Voor legosets van tegenwoordig is dit eigenlijk niet veel geld, deze houd ik in de gaten

0
Avatar JumpMelvin123
JumpMelvin123
lvl2 Journey Awaits!
2 uur geleden

Raar dat ik dit lego stuk het hoogtepunt vond van de state of plays... waar te fuck zijn die bangers!

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
3 uur geleden

Leuk maar hoort vind ik niet in een state of Play thuis.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Tof! :)

0
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl8 Achievement Hunter
3 uur geleden

Instant-buy 👍

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Wat, fysiek? Ik has eerder een digitale Lego versie verwacht van dat trieste Sony.

4
Avatar RJ
RJ
lvl8 Achievement Hunter
3 uur geleden bewerkt

Er zou een speaker in moeten voor die boot up sound.

0
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