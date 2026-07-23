Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Actie-horrorgame Ringwyrm is walgelijk interessant

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Tijd voor een indie-spotlight! Ditmaal valt onze blik op Ringwyrm; de aanstaande first-person actie-horrorgame van ontwikkelaar Scumhead (Vomitoreum, Mohrta).

Ringwyrm wordt beschreven als een immersieve first-person actie-horrorgame, waarin je een dodelijk non-lineaire wereld dient te overleven middels survival-elementen. Je ontmoet een cast aan kleurrijke figuren, terwijl je de confrontaties opzoekt met smerige monsters die vol zitten met ziektes en giftige troep. De spelers die unieke, vreemde avonturen op prijs kunnen stellen, worden geadviseerd Ringwyrm zo snel mogelijk op de Steam-verlanglijst te plaatsen. Scumhead belooft het volgende: terwijl de horror langzaam maar zeker groeit, groeit de speler mee in kracht. Deze wereld is genadeloos, maar jij krijgt de tools om jezelf te redden in deze koortsdroom.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Ringwyrm is beschikbaar in 2027 voor de pc via Steam.

Bron: Scumhead
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5207 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Ringwyrm
Ringwyrm

Ontwikkelaar

Scumhead

Uitgever

Scumhead

Release

2027

Platforms

PC
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl11 Commander
52 minuten geleden

Is dit een game die uitkomt op de Nintendo 64?

0
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl8 Achievement Hunter
4 uur geleden

Ik zag deze game net voorbij komen op instagram en het ziet er echt super nice uit, ook blij om te zien dat het wat meer een verhaal heeft dan een "boomershooter", heb ik soms ook behoefte aan ;) in mijn mandje.

2
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord