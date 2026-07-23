Actie-horrorgame Ringwyrm is walgelijk interessant
Tijd voor een indie-spotlight! Ditmaal valt onze blik op Ringwyrm; de aanstaande first-person actie-horrorgame van ontwikkelaar Scumhead (Vomitoreum, Mohrta).
Ringwyrm wordt beschreven als een immersieve first-person actie-horrorgame, waarin je een dodelijk non-lineaire wereld dient te overleven middels survival-elementen. Je ontmoet een cast aan kleurrijke figuren, terwijl je de confrontaties opzoekt met smerige monsters die vol zitten met ziektes en giftige troep. De spelers die unieke, vreemde avonturen op prijs kunnen stellen, worden geadviseerd Ringwyrm zo snel mogelijk op de Steam-verlanglijst te plaatsen. Scumhead belooft het volgende: terwijl de horror langzaam maar zeker groeit, groeit de speler mee in kracht. Deze wereld is genadeloos, maar jij krijgt de tools om jezelf te redden in deze koortsdroom.
Ringwyrm is beschikbaar in 2027 voor de pc via Steam.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Is dit een game die uitkomt op de Nintendo 64?
Ik zag deze game net voorbij komen op instagram en het ziet er echt super nice uit, ook blij om te zien dat het wat meer een verhaal heeft dan een "boomershooter", heb ik soms ook behoefte aan ;) in mijn mandje.