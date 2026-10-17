Activision's CMO plaatst COD boven Zelda op de populariteitslijst

Call of Duty. Ooit was het dé shooter van het najaar en kon niemand er z'n enthousiasme voor verbergen, maar de afgelopen jaren lijkt de franchise steeds vaker gebukt te gaan onder kritiek van de spelers. Wat Activision ook met COD doet, het weet elk jaar weer net niet te voldoen aan de criteria voor GOTY materiaal, een titel waar The Legend of Zelda: Ocarina of Time wel een gooi naar doet. Maar Tyler Bahl - Chief Marketing Officer bij Activision - ligt daar niet wakker van, want volgens hem behoort de Ocarina of Time remake niet tot de top 2 games van het jaar en Modern Warfare 4 wel.

Een gewaagd statement van Bahl, die de uitspraak deed tijdens een interview met The Game Business. Toen Bahl werd gevraagd of de hype rondom GTA 6 en Ocarina of Time aandacht van Call of Duty: Modern Warfare 4 afleidt, erkende Bahl enkel GTA 6 als een geduchte concurrent in de industrie. Van Zelda heeft Modern Warfare 4 - de apotheose in de Modern Warfare reeks - weinig te vrezen, gezien volgens hem de top 2 van het jaar bestaat uit GTA 6 en Modern Warfare 4.

Well, no offense to Zelda, but I think, you know, [GTA 6 and Modern Warfare 4] are the two biggest games of the year, and I think in a lot of ways, more people coming in to the dashboards, more people taking the dust off their Xbox or PlayStation and starting to play again, and loading up that experience is going to be more eyeballs for us, overall. Tyler Bahl - CMO Activision

Wel geeft Bahl in hetzelfde interview aan dat Call of Duty jaarlijks steeds minder coverage krijgt van de pers en steeds meer kritiek van de spelers, wat volgens hem te wijten valt aan iets wat men intern de 'Call of Duty tax' noemt. Het is de prijs die de franchise betaalt voor de jarenlange track record die de serie heeft, waardoor mensen wel eens lijken te vergeten hoeveel werk er in het maken van een Call of Duty game zit.

Afijn, boude woorden van Bahl, waarvan men alleen maar mag hopen dat ze hout snijden. Het zou anders wel 'Bahlen' zijn voor Activision als Nintendo ze keihard voorbij stevent met Ocarina of Time.

Ben jij het met hem eens? Laat het vooral weten in de comments.