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Activision's CMO plaatst COD boven Zelda op de populariteitslijst

Door Patrick Meurs
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Call of Duty. Ooit was het dé shooter van het najaar en kon niemand er z'n enthousiasme voor verbergen, maar de afgelopen jaren lijkt de franchise steeds vaker gebukt te gaan onder kritiek van de spelers. Wat Activision ook met COD doet, het weet elk jaar weer net niet te voldoen aan de criteria voor GOTY materiaal, een titel waar The Legend of Zelda: Ocarina of Time wel een gooi naar doet. Maar Tyler Bahl - Chief Marketing Officer bij Activision - ligt daar niet wakker van, want volgens hem behoort de Ocarina of Time remake niet tot de top 2 games van het jaar en Modern Warfare 4 wel.

Een gewaagd statement van Bahl, die de uitspraak deed tijdens een interview met The Game Business. Toen Bahl werd gevraagd of de hype rondom GTA 6 en Ocarina of Time aandacht van Call of Duty: Modern Warfare 4 afleidt, erkende Bahl enkel GTA 6 als een geduchte concurrent in de industrie. Van Zelda heeft Modern Warfare 4 - de apotheose in de Modern Warfare reeks - weinig te vrezen, gezien volgens hem de top 2 van het jaar bestaat uit GTA 6 en Modern Warfare 4.

Well, no offense to Zelda, but I think, you know, [GTA 6 and Modern Warfare 4] are the two biggest games of the year, and I think in a lot of ways, more people coming in to the dashboards, more people taking the dust off their Xbox or PlayStation and starting to play again, and loading up that experience is going to be more eyeballs for us, overall.
Tyler Bahl - CMO Activision

Wel geeft Bahl in hetzelfde interview aan dat Call of Duty jaarlijks steeds minder coverage krijgt van de pers en steeds meer kritiek van de spelers, wat volgens hem te wijten valt aan iets wat men intern de 'Call of Duty tax' noemt. Het is de prijs die de franchise betaalt voor de jarenlange track record die de serie heeft, waardoor mensen wel eens lijken te vergeten hoeveel werk er in het maken van een Call of Duty game zit.

Afijn, boude woorden van Bahl, waarvan men alleen maar mag hopen dat ze hout snijden. Het zou anders wel 'Bahlen' zijn voor Activision als Nintendo ze keihard voorbij stevent met Ocarina of Time.

Ben jij het met hem eens? Laat het vooral weten in de comments.

Bron: The Game Business
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 845 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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Reacties
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl19 Endgamer
10 minuten geleden

Er staan 9 Zelda games in de top 50 van best games of all time op Metacritic.

Modern Warfare 2 is de eerste Call of Duty titel die op nummer 85 aan de beurt komt.

De Call of Duty franchise is dan wel een toegankelijker mainstream product wat veel gekocht wordt en inderdaad dan wellicht populairder dan de Zelda franchise is maar daar is ook alles mee gezegd.

Denk dat de liefde die gamers voor de Zelda franchise hebben van een ander kaliber is dan dan de liefde voor de Call of Duty franchise.
Denk dat de Zelda franchise meer verafgood wordt omdat dat van een hogere kwaliteit is.

0
Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl15 Community Veteraan
17 minuten geleden bewerkt

Hoezo lange track record van COD en dat mensen niet waarderen hoeveel werk het is.
Zelda kost geen tijd? Of GTA.

Dus oftewel omdat het veel werk is moet de game maar veel aandacht krijgen.
Dus geef niet om wat de game doet maar ‘het is toch zo moeilijk te maken dus geef ons toch wat meer aandacht’.

Wat een rare uitspraak.

Wat betreft verkoopcijfers zal hij wel gelijk hebben. Maar ik denk dat de nieuwe EA voetbal game dan ook hoger scoort. En menig Minecraft die waarschijnlijk per jaar nog meer verkocht wordt.

Maar dat betekend niet dat er net zo reikhalzend naar uitgekeken wordt.

Zelda en GTA6 zijn gewoon de meeste gehyped. En dat komt omdat beiden een game zijn waar al jaren naar uitgekeken wordt.

COD weet je nu al dat er volgend jaar of het jaar erop zeker weten een uit gaat komen.
Niks om naar uit te kijken. Gewoon leuk spelen zodra die uit is.
En ik oordeel dan niet of de game goed is. Puur COD is niet niet half zo gehyped als die andere 2 games.
Mensen vragen bij beiden al jaren erom. En nu komen ze beiden. In hetzelfde jaar.

Jammer hoor COD MW4.
Kan best een topper zijn maar blijft een game die mensen al lang wisten dat die kwam.

En wat betreft game of the year. Ik weet niet hoe de games genomineerd worden. Is dat op basis van aankondiging of werkelijk uitkomen en dat de genes eerst beoordeeld worden km daarna een nominatie te krijgen.

In beide gevallen is het dan zo dat COD blijkbaar altijd wel leuk leuke maar nooit GotY. Meer gewoon een hoge topper in plaats van de beste van dat jaar.

Jammer voor Activision maar ik vind dat ze hun kwaliteiten beetje zijn verloren.
En hun rebelse karakter.
Dus COD. Wel leuk. Maar ook nergens uniek. Tenminste niet die ik speelde en blijkbaar is dat bij de GotY uitreiking ook zo.

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl12 Clout Farmer
41 minuten geleden

Qua verkoopcijfers wint COD altijd wel. Alleen het aanzien van COD sinds BO2 is toch echt elk jaar minder. Zelda daarentegen wint steeds meer aan populariteit.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Haha nou ik weet zeker dat de verkoopcijfers van GTA 6 door niemand overtroffen gaan worden, maar het lijkt me sterk dat CoD meer verkoopt dan Zelda waar gamers al tientallen jaren op wachten.

Heb de cijfers niet, maar de vorige CoD's verkochten toch vrij teleurstellend, vooral de vorige? Juist doordat er elk jaar een CoD komt is de reden om die game meteen te halen veel kleiner. Op Zelda wacht men jarenlang en op Ocarina tientallen jaren.

Ik ga overigens al die drie games wel spelen, maar CoD koop ik pas als het twee tientjes is. Meer heb ik er niet voor over. GTA en Ocarina heb ik full priced gekocht, met een glimlach erbij.

0
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
4 uur geleden

"Call of Duty. Ooit was het dé shooter van het najaar en kon niemand er z'n enthousiasme voor verbergen"

Ik ben echt nog nooit enthousiast geweest voor een CoD game.

0
Avatar Cabron
Cabron
lvl3 XP Farmer
4 uur geleden

Denk wel ook dat het een heel ander publiek betreft. Dus verwacht inderdaad niet dat call of duty last gaat hebben van de zelda release, maar bij gta zullen wel een hoop mensen dat gaan spelen en dus geen cod.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
4 uur geleden

Zal best. maar niet voor de Nintendo gamers. Daar staat voor de meeste Zelda wel op 1.

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