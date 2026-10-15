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Rockstar Games is er vroeg bij met GTA VI's launchtrailer

Door Bram Noteboom
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Hoewel de release van GTA VI nog langer dan een maand op zich laat wachten, geeft Rockstar Games alvast de launchtrailer vrij. Check hier de nieuwste beelden en laat je alvast klaarstomen voor een van de grootste entertainment-launches aller tijden!

Jason en Lucia staan centraal in de onderstaande trailer. Het dynamische duo vormt de ruggengraat van GTA VI's singleplayer campaign, waarin spelers de keuze krijgen hoe ze de relatie onderhouden. Hoe je het ook went of keert; ze hebben alleen elkaar nog en moeten samen zich door de knotsgekke avonturen zien te slepen tot het bitterzoete einde. Zeker wanneer een 'makkelijke' heist verkeerd gaat en ze zich midden in een criminele samenzwering die zich uitstrekt over de hele staat Leonida bevinden. Alleen door samen te werken maken ze een kans levend uit de situatie te stappen. De trailer wordt muzikaal ondersteund door de track 'Flower in a Hurricane' door het componistenduo van GTA VI, genaamd Justice, in samenwerking met Tame Impala, SZA en King Gizzard & The Lizard Wizard.

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GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Naar verluidt verschijnt de pc-versie van Grand Theft Auto VI in het eerste kwartaal van 2027, maar Rockstar Games moet deze geruchten nog bevestigen.

Bron: Rockstar Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5684 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
7 minuten geleden

Voor mij wordt het toch wachten op een pc versie.

0
Avatar Dennis
Dennis
lvl7 Checkpoint Jeugd
11 minuten geleden

En dan bam. Morgen opeens beschikbaar.

0
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl5 Thread Hunter
21 minuten geleden

Vind zelf de trailer niet heel bijzonder. Mss doen ze nu de trailer voordat er nog meer geleaked word😜

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl12 Clout Farmer
31 minuten geleden

Ziet er weer mega vet uit. Ik snap echt mensen niet die zeggen dat dit er slecht uitziet. Is volgens mij gewoon pure ragebait.

2
Avatar Snafu
Snafu
lvl11 Commander
1 uur geleden

Ik zie wazig van deze beelden. Jezus wat zijn deze beelden slecht zeg. Het is alsof je nog een bril nodig hebt om het scherp te kunnen zien. Daarnaast weer een cinematic trailer wat helemaal niks zegt hoe het spel daadwerkelijk speelt. Deze beelden ga je in de game nooit meer terug vinden aangezien je 95% third person ziet.

0
Avatar JustB
JustB
lvl6 Combo Juggler
1 uur geleden

Ik als verzamelaar van fysieke games heb deze nu al een tijdje in de pre order staan. Dit zal de enige game blijven die ik zonder disc zal spelen denk ik😜

0
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Ik ga de game niet kopen maar ik ben wel benieuwd naar alle heisa , ik kijk wel een keer bij mijn broertje hoe de heisa is als de game uit is .

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl17 Final Form
1 uur geleden bewerkt

Ik weet niet hoe ze het telkens doen, maar mijn mond valt elke keer open bij het zien van nieuwe beelden!
Dit wordt mijn Heilige Graal. Ik kan niet geloven dat we zo dicht bij de release zijn! Vice City, here I come!

2
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