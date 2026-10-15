Rockstar Games is er vroeg bij met GTA VI's launchtrailer

Hoewel de release van GTA VI nog langer dan een maand op zich laat wachten, geeft Rockstar Games alvast de launchtrailer vrij. Check hier de nieuwste beelden en laat je alvast klaarstomen voor een van de grootste entertainment-launches aller tijden!

Jason en Lucia staan centraal in de onderstaande trailer. Het dynamische duo vormt de ruggengraat van GTA VI's singleplayer campaign, waarin spelers de keuze krijgen hoe ze de relatie onderhouden. Hoe je het ook went of keert; ze hebben alleen elkaar nog en moeten samen zich door de knotsgekke avonturen zien te slepen tot het bitterzoete einde. Zeker wanneer een 'makkelijke' heist verkeerd gaat en ze zich midden in een criminele samenzwering die zich uitstrekt over de hele staat Leonida bevinden. Alleen door samen te werken maken ze een kans levend uit de situatie te stappen. De trailer wordt muzikaal ondersteund door de track 'Flower in a Hurricane' door het componistenduo van GTA VI, genaamd Justice, in samenwerking met Tame Impala, SZA en King Gizzard & The Lizard Wizard.

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GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Naar verluidt verschijnt de pc-versie van Grand Theft Auto VI in het eerste kwartaal van 2027, maar Rockstar Games moet deze geruchten nog bevestigen.