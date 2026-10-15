Rockstar Games is er vroeg bij met GTA VI's launchtrailer
Hoewel de release van GTA VI nog langer dan een maand op zich laat wachten, geeft Rockstar Games alvast de launchtrailer vrij. Check hier de nieuwste beelden en laat je alvast klaarstomen voor een van de grootste entertainment-launches aller tijden!
Jason en Lucia staan centraal in de onderstaande trailer. Het dynamische duo vormt de ruggengraat van GTA VI's singleplayer campaign, waarin spelers de keuze krijgen hoe ze de relatie onderhouden. Hoe je het ook went of keert; ze hebben alleen elkaar nog en moeten samen zich door de knotsgekke avonturen zien te slepen tot het bitterzoete einde. Zeker wanneer een 'makkelijke' heist verkeerd gaat en ze zich midden in een criminele samenzwering die zich uitstrekt over de hele staat Leonida bevinden. Alleen door samen te werken maken ze een kans levend uit de situatie te stappen. De trailer wordt muzikaal ondersteund door de track 'Flower in a Hurricane' door het componistenduo van GTA VI, genaamd Justice, in samenwerking met Tame Impala, SZA en King Gizzard & The Lizard Wizard.
GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Naar verluidt verschijnt de pc-versie van Grand Theft Auto VI in het eerste kwartaal van 2027, maar Rockstar Games moet deze geruchten nog bevestigen.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Vind zelf de trailer niet heel bijzonder. Mss doen ze nu de trailer voordat er nog meer geleaked word😜
Ziet er weer mega vet uit. Ik snap echt mensen niet die zeggen dat dit er slecht uitziet. Is volgens mij gewoon pure ragebait.
Ik zie wazig van deze beelden. Jezus wat zijn deze beelden slecht zeg. Het is alsof je nog een bril nodig hebt om het scherp te kunnen zien. Daarnaast weer een cinematic trailer wat helemaal niks zegt hoe het spel daadwerkelijk speelt. Deze beelden ga je in de game nooit meer terug vinden aangezien je 95% third person ziet.
Ik ga de game niet kopen maar ik ben wel benieuwd naar alle heisa , ik kijk wel een keer bij mijn broertje hoe de heisa is als de game uit is .
Ik weet niet hoe ze het telkens doen, maar mijn mond valt elke keer open bij het zien van nieuwe beelden!
Dit wordt mijn Heilige Graal. Ik kan niet geloven dat we zo dicht bij de release zijn! Vice City, here I come!
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