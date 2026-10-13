Gerucht: GTA VI's pc-versie arriveert in het eerste kwartaal van 2027

Volgens de journalistieke website GamesBeat komt de pc-versie van GTA VI in vroeg 2027 te verschijnen. Dit beweert Alexander Lee op basis van vier anonieme bronnen die bekend zijn met de plannen van Rockstar Games.

Grand Theft Auto VI wordt gezien als de meest felbegeerde game aller tijden en de aankomende release maakt dan ook een hoop los. Van losgeslagen leaks tot spraakmakende geruchten; ook de berichtgeving buiten die van Rockstar Games zelf wordt massaal opgepakt. Ditmaal is het GamesBeat die een duit in het geruchten-zakje doet met de releasewindow van de pc-versie. Volgens journalist Alexander Lee is GTA VI beschikbaar in het eerste kwartaal van 2027 voor de pc. Dit zou zeggen dat het om een significant kortere periode tussen de pc- en console-launch zou gaan, mits ze informatie die Lee heeft ontvangen van diens anonieme bronnen blijkt te kloppen. Rockstar Games heeft vooralsnog niet gereageerd op de publicatie.

GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.