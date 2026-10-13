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Gerucht: GTA VI's pc-versie arriveert in het eerste kwartaal van 2027

Door Bram Noteboom
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Volgens de journalistieke website GamesBeat komt de pc-versie van GTA VI in vroeg 2027 te verschijnen. Dit beweert Alexander Lee op basis van vier anonieme bronnen die bekend zijn met de plannen van Rockstar Games.

Grand Theft Auto VI wordt gezien als de meest felbegeerde game aller tijden en de aankomende release maakt dan ook een hoop los. Van losgeslagen leaks tot spraakmakende geruchten; ook de berichtgeving buiten die van Rockstar Games zelf wordt massaal opgepakt. Ditmaal is het GamesBeat die een duit in het geruchten-zakje doet met de releasewindow van de pc-versie. Volgens journalist Alexander Lee is GTA VI beschikbaar in het eerste kwartaal van 2027 voor de pc. Dit zou zeggen dat het om een significant kortere periode tussen de pc- en console-launch zou gaan, mits ze informatie die Lee heeft ontvangen van diens anonieme bronnen blijkt te kloppen. Rockstar Games heeft vooralsnog niet gereageerd op de publicatie.

GTA 6 pc game 2027

GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: GamesBeat
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5663 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar FrozenOne
FrozenOne
lvl8 Achievement Hunter
18 minuten geleden

Is dat dan GTA VI: CyberLeek Edition?

1
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
18 minuten geleden

Dat zou best snel wezen.

0
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