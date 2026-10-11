GTA 6-leaker dreigt complete game te lekken onder bizarre voorwaarde

De saga omtrent GTA 6-lekker 'CyberLeek' lijkt geen einde te kennen. Afgelopen maand werden er talloze Grand Theft Auto 6-beelden gelekt, maar plotseling was het stil. Tenminste, tot een aantal dagen geleden. Nu dreigt de leaker een complete build van GTA 6 online te zetten indien zijn cryptomunt een marktwaarde van dertig miljoen dollar bereikt.

Leaker CyberLeek heeft zijn domein voorzien van een nieuwe waarschuwing voor Rockstar. De leaker dreigt namelijk een volledige build van Grand Theft Auto 6 online te zetten. Volgens het bericht beschikt de onbekende leaker over een build waarmee mensen het volledige verhaal kunnen uitspelen om vervolgens de credits te zien rollen. Deze actie is op touw gezet om een cryptomunt te laten stijgen in marktwaarde. De voorwaarde voor het lekken is dat de munt een market cap van 30 miljoen dollar bereikt.

Het bericht gaat echter gepaard met een 'uitweg' voor Take-Two en Rockstar. CyberLeek belooft namelijk te stoppen indien Take-Two publiekelijk excuses maakt en toezegt om de game bij launch op schijf uit te brengen. De boodschap leest als volgt:

“Here's the deal, nice and clean. CyberLeek hits 30 million marketcap, the build goes out — full story mode, played to the end, credits and all. Don't believe it has full story mode? Ask for what you want to see, and it gets provided. Take-Two gets one way out: physical disks and a public apology. They can take it at any moment. Or they can gamble that CL is bluffing. Everyone knows which one they'll pick.”

Mocht CyberLeek inderdaad over een volledige build beschikken en GTA 6 daadwerkelijk lekken, dan adviseren wij van Gameliner iedereen uiteraard om de build niet te downloaden. De geclaimde build is immers geen representatieve weergave van het eindproduct en daarnaast volledig illegaal verspreid. Ook heeft dit niet enkel impact op Take-Two, maar ook op al het personeel dat talloze uren in het maken van de game heeft gestoken.

GTA 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series. Mocht je je helemaal willen onderdompelen in de wereld van Vice City, check dan even de officiële GTA 6-merchandise!