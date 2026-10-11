GTA 6-leaker dreigt complete game te lekken onder bizarre voorwaarde
De saga omtrent GTA 6-lekker 'CyberLeek' lijkt geen einde te kennen. Afgelopen maand werden er talloze Grand Theft Auto 6-beelden gelekt, maar plotseling was het stil. Tenminste, tot een aantal dagen geleden. Nu dreigt de leaker een complete build van GTA 6 online te zetten indien zijn cryptomunt een marktwaarde van dertig miljoen dollar bereikt.
Leaker CyberLeek heeft zijn domein voorzien van een nieuwe waarschuwing voor Rockstar. De leaker dreigt namelijk een volledige build van Grand Theft Auto 6 online te zetten. Volgens het bericht beschikt de onbekende leaker over een build waarmee mensen het volledige verhaal kunnen uitspelen om vervolgens de credits te zien rollen. Deze actie is op touw gezet om een cryptomunt te laten stijgen in marktwaarde. De voorwaarde voor het lekken is dat de munt een market cap van 30 miljoen dollar bereikt.
Het bericht gaat echter gepaard met een 'uitweg' voor Take-Two en Rockstar. CyberLeek belooft namelijk te stoppen indien Take-Two publiekelijk excuses maakt en toezegt om de game bij launch op schijf uit te brengen. De boodschap leest als volgt:
“Here's the deal, nice and clean. CyberLeek hits 30 million marketcap, the build goes out — full story mode, played to the end, credits and all. Don't believe it has full story mode? Ask for what you want to see, and it gets provided. Take-Two gets one way out: physical disks and a public apology. They can take it at any moment. Or they can gamble that CL is bluffing. Everyone knows which one they'll pick.”
Mocht CyberLeek inderdaad over een volledige build beschikken en GTA 6 daadwerkelijk lekken, dan adviseren wij van Gameliner iedereen uiteraard om de build niet te downloaden. De geclaimde build is immers geen representatieve weergave van het eindproduct en daarnaast volledig illegaal verspreid. Ook heeft dit niet enkel impact op Take-Two, maar ook op al het personeel dat talloze uren in het maken van de game heeft gestoken.
GTA 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series. Mocht je je helemaal willen onderdompelen in de wereld van Vice City, check dan even de officiële GTA 6-merchandise!
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Als hij spoilers gaat leaken, dan ben ik voor een maand of 2 van alle socials af. Dan kom ik alleen nog sites als deze bezoeken, hier kan ik het nog wel vertrouwen.
Ik hoop het echt niet, want dat is wel echt ernstig. Ik heb zo'n gevoel dat het bluffen is maar goed.
Vind hem of ze alsjeblieft zo snel mogelijk.
Dit soort kneuzen moet je toch gewoon negeren als game industrie? Waardeloos. Ik kan prima wachten tot 19 november.
Waarom bouwen ontwikkelaars niet gewoon een 'digitale kluis' in hun games? Je versleutelt de hele game en pas op de dag van de release geeft de ontwikkelaar online de sleutel vrij waarmee de game opstart.
Zelfs als bestanden van tevoren uitlekken, kan niemand er iets mee omdat de game simpelweg niet werkt zonder die sleutel.
Ben nu wel klaar met die pannenkoek. Kunnen ze die gast niet opsporen en in de bak gooien.
Des te meer nieuws websites posten over dit stuk vreten des te meer aandacht hij wil.
Als nieuws websites hem gewoon compleet negeren dan zal er niets aan de hand zijn. Wellicht dat 113 een telefoontje krijgt van die halve zool, maar die zullen dan waarschijnlijk de hoorn op de haak gooien.
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