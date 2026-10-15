AfterZero: The Last Drive verschijnt in 2027
Een wereld waarin de winter nooit eindigt, vraagt om meer dan een warme jas. In AfterZero: The Last Drive moeten spelers barre landschappen doorkruisen, puzzels oplossen en een mysterie ontrafelen dat de werkelijkheid op zijn kop zet.
AfterZero: The Last Drive is een survivalgame waarin autorijden en verkennen centraal staan. De wereld is bedekt met ijs en sneeuw, en het is aan jou om uit te zoeken wat er is gebeurd. Tijdens je reis trek je door koude gebieden en los je puzzels op die je dichter bij de waarheid brengen. Daarbij draait het niet alleen om overleven, maar ook om het begrijpen van de wereld om je heen. Het mysterie achter de eeuwige winter lijkt namelijk meer te zijn dan een gewone ramp. De werkelijkheid zelf staat op het spel, al zijn er nog weinig details bekend over het verhaal.
AfterZero: The Last Drive staat gepland voor 2027 en verschijnt op pc via Steam, PlayStation 5 en Xbox Series. Een exacte releasedatum is nog niet bekend.
Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.
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