Het is tijd voor een feestje, want Abiotic Factor is jarig! Dat wordt gevierd met de uitgebreide Anniversary Update vol met felbegeerde features.

De 1.0-release van Abiotic Factor is alweer bijna een jaar oud en met meer dan 40,000 'overweldigend positieve' Steam-reviews kunnen we de survivalgame van ontwikkelaar Deep Field Games en uitgever Playstack toch wel bestempelen als een grandioos succes. Toch blijft de gamemaker aan de titel sleutelen en ook nu hebben ze weer volop gratis features in de aanbieding. Middels een humoristische (als het je ding is) trailer worden er na feedback zo min mogelijk woorden vuilgemaakt aan de content. Zet je dus schrap voor Pet Points om je huisdieren aan te sturen, Digital Delights om informatie te winnen, Combat Craftables om je makkelijker te bewapenen en nog veel meer. Check vooral de bronvermelding voor het gehele overzicht.

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Abiotic Factor is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.