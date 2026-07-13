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Anniversary Update van Abiotic Factor viert jubileum met nieuwe features

Door Bram Noteboom
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Het is tijd voor een feestje, want Abiotic Factor is jarig! Dat wordt gevierd met de uitgebreide Anniversary Update vol met felbegeerde features.

De 1.0-release van Abiotic Factor is alweer bijna een jaar oud en met meer dan 40,000 'overweldigend positieve' Steam-reviews kunnen we de survivalgame van ontwikkelaar Deep Field Games en uitgever Playstack toch wel bestempelen als een grandioos succes. Toch blijft de gamemaker aan de titel sleutelen en ook nu hebben ze weer volop gratis features in de aanbieding. Middels een humoristische (als het je ding is) trailer worden er na feedback zo min mogelijk woorden vuilgemaakt aan de content. Zet je dus schrap voor Pet Points om je huisdieren aan te sturen, Digital Delights om informatie te winnen, Combat Craftables om je makkelijker te bewapenen en nog veel meer. Check vooral de bronvermelding voor het gehele overzicht.

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Abiotic Factor is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Deep Field Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5140 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Abiotic Factor
Abiotic Factor

Ontwikkelaar

Deep Field Games

Uitgever

Playstack

Release

2 mei 2024

Platforms

PC
PS5
XBS
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