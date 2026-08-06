AOC toont de CQ32G4ZA, een QHD scherm met drie refresh rates

Beeldschermfabrikant AOC breidt diens G4-serie later dit jaar uit met een monitor die niet één, niet twee, maar drie verversingssnelheden onder de kap heeft. De AOC GAMING CQ32G4ZA richt zich met refresh rates van 260, 360 en 500 hertz naar eigen zeggen op een zo breed mogelijk scala aan gamers.

Want ieder type gamer heeft zo zijn eigen prioriteiten wanneer het op beeldverversing aankomt. Een competitieve gamer vindt een snelle monitor een stuk belangrijker dan een met een hoge resolutie, terwijl een ander juist die prio precies andersom legt. Vandaar dat de AOC GAMING CQ32G4ZA die prioriteit keuze bij de gebruiker legt.

Het gebogen 32 inch Fast IPS paneel laat je namelijk kiezen uit een QHD resolutie en 260 Hz, Full HD resolutie en 360 Hz of HD en 500 Hz. Welke modus je ook verkiest, AOC garandeert in elk geval een reactietijd van 0,3 ms MPRT en tot 1 ms GtG, DisplayHDR 400 ondersteuning en 95% dekking van het DCI-P3-kleurenspectrum.

AOC

Mocht dit je in de oren klinken als een potentiële kanshebber voor je nieuwe main, zet dan maar vast een cirkel om de maand december. Volgens AOC verschijnt de CQ32G4ZA in de laatste maand van het jaar.