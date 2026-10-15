Appa combineert kaartgevechten met een verhaal over rouw

Heat Death Studio heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor Appa, een surrealistische kaartgame over twee kinderen die omgaan met de dood van hun vader. Vanaf vandaag kunnen spelers de game testen via playtests op Steam.

In Appa lopen dromen en de werkelijkheid door elkaar na het verlies van een vader. Je volgt twee kinderen en hun oom, die ieder op hun eigen manier met verdriet, herinneringen en schuldgevoel omgaan. Hun emoties krijgen vorm in vreemde wezens en nachtmerries die ze tijdens kaartgevechten moeten zien te overwinnen. Het verhaal wordt verteld met getekende scènes in een bijzondere handgetekende stijl. De beelden wisselen tussen pixelart, impressionistische kunst en andere stijlen. De gevechten vormen een belangrijk deel van de gameplay. Appa gebruikt een systeem waarin jij en je tegenstander tegelijk kaarten kiezen. Je moet dus inschatten wat de ander van plan is en daar je eigen zetten op afstemmen. Ook kun je kaarten aan beide kanten van het speelveld aanpassen. Met zogeheten Synergizers verander je de eigenschappen van kaarten, terwijl Afflictions nadelige effecten veroorzaken bij jezelf of je tegenstander. Door die systemen te combineren, kun je nieuwe combo's maken en het verloop van een gevecht veranderen. Elke confrontatie vraagt zo om een plan, maar ook om het vermogen om op de zetten van je tegenstander in te spelen. Naast de gevechten staat het verhaal over verlies en familie centraal. De game laat zien hoe herinneringen en onverwerkte emoties de personages beïnvloeden. De surrealistische omgevingen veranderen mee met hun gevoelens en kunnen op elk moment omslaan.

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Wie zelf wil ontdekken hoe de kaartgevechten werken, kan vanaf vandaag deelnemen aan de playtests op Steam. Een releasedatum voor de volledige versie van Appa is nog niet bekendgemaakt.