Atari doet de jaren '80 herleven met de vernieuwde THE 800XL

1983. Als je het mij vraagt is het een geweldig bouwjaar. Niet alleen omdat ons Frietrickje toen uit het figuurlijke vet werd gehaald (sorry, mam), maar ook omdat Atari toen de 800XL uit diens hoge hoed trok. Daar is men overigens zo trots op dat men volgend jaar dit legendarische retro apparaat weer wat extra aandacht geeft. De Atari 800XL, welteverstaan.

Retro Games Ltd. heeft namelijk besloten om de 800XL ietwat te moderniseren en opnieuw op de markt te zetten. Liefhebbers van het 8-bit apparaat mogen zich voorbereiden op de oldschool feel en vibe van het mechanische toetsenbord, maar ook op de toevoeging van een HDMI poort. Dat maakt het aansluiten op moderne televisies toch weer ietsjes makkelijker. Ook is de console uitgerust met vier USB-A poorten voor het aansluiten van controllers of opslagapparaten.

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Hoewel de nieuwe 800XL cartridges ondersteunt (hoera voor fysieke media!), beschikt THE 800XL over 25 ingebouwde games. Welke games? Deze games:

Airball™

Asteroids®

Basketball™

BattleZone™

Berzerk™

Boulder Dash®

Bristles

Capture the Flag

Centipede®

Crystal Castles®

Elektraglide

Encounter

Flip and Flop

Henry’s House

Hover Bovver

Lee

M.U.L.E.

Millipede®

Miner 2049er®

Missile Command®

O’Riley’s Mine

The Seven Cities of Gold

Star Raiders® II

Wavy Navy

Yoomp!™

Is dat niet genoeg? Sluit dan een analoge controller - zoals bijvoorbeeld de THECXSTICK: de moderne reconstructie van de iconische Atari-joystick - aan om nog eens twee games te unlocken: Castle Crisis en Super Breakout®

Lijkt dit je wat? Dan zijn er nog twee belangrijke details om te weten. Ten eerste de prijs. Die is met €219,99 niet mals. Daarnaast is het ook nog eventjes wachten tot THE 800XL wordt bezorgd. De console wordt namelijk pas vanaf 23 april 2027 verzonden.