Barbie is een vieze, vieze meid in PowerWash Simulator 2
Hoewel Barbie normaliter zo keurig oogt, suggereert de aankomende Barbie Pack in PowerWash Simulator 2 anders. Barbie heeft namelijk een zwijnenstal gemaakt van onder andere haar camper, de Dream Boat en het DreamHouse.
Barbie is een vieze, vieze meid. Zo blijkt maar weer uit onderstaande trailer waarin twee lakeien menig Barbie-spullen grondig dienen te poetsen. PowerWash Simulator 2 wordt op 3 december voorzien van de Barbie Pack, waarmee we toegang krijgen tot vijf nieuwe levels en diverse cosmetics. Dit gethematiseerde pakket draait natuurlijk volledig om Barbie en haar plastic fantastic-levensstijl. Of je alles schoon weet te krijgen, is nog maar de vraag. Sommige locaties zijn namelijk gigantisch en kennen meerdere uitschuifbare delen. Wil jij met de DLC aan de haal, dan dien je daar wel voor te schuiven. De Barbie Pack kent namelijk een adviesprijs van 7,99 euro.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Dit had ik nooit gedacht van Barbie. 😦 Ik ging ervanuit dat zij een net uiterst getalenteerd succesvol meisje is. Ze was in het verleden al pilote, dokter, lerares, verpleegkundige, zangeres, agente en nog zoveel meer. Allemaal schone schijn dus. Wat kunnen we nog geloven de dag van vandaag? Teleurgesteld 🥺
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