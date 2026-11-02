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Barbie is een vieze, vieze meid in PowerWash Simulator 2

Door Rudy Wijnberg
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Hoewel Barbie normaliter zo keurig oogt, suggereert de aankomende Barbie Pack in PowerWash Simulator 2 anders. Barbie heeft namelijk een zwijnenstal gemaakt van onder andere haar camper, de Dream Boat en het DreamHouse.

Barbie is een vieze, vieze meid. Zo blijkt maar weer uit onderstaande trailer waarin twee lakeien menig Barbie-spullen grondig dienen te poetsen. PowerWash Simulator 2 wordt op 3 december voorzien van de Barbie Pack, waarmee we toegang krijgen tot vijf nieuwe levels en diverse cosmetics. Dit gethematiseerde pakket draait natuurlijk volledig om Barbie en haar plastic fantastic-levensstijl. Of je alles schoon weet te krijgen, is nog maar de vraag. Sommige locaties zijn namelijk gigantisch en kennen meerdere uitschuifbare delen. Wil jij met de DLC aan de haal, dan dien je daar wel voor te schuiven. De Barbie Pack kent namelijk een adviesprijs van 7,99 euro.

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Bron: FuturLab
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2868 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot PowerWash Simulator 2
PowerWash Simulator 2

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

FuturLab

Uitgever

FuturLab

Release

23 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Dliicious
Dliicious
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Ik kwam hier perongeluk terecht, echt waar!

0
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl11 Commander
5 uur geleden

Barbie is een vieze vieze meid ... ja die film ken ik !

3
Avatar Gonads
Gonads
lvl9 NPC 2.0
5 uur geleden

Kan niet wachten!

0
Avatar 🎁Monojaxx🥕👞
🎁Monojaxx🥕👞
lvl19 Endgamer
5 uur geleden

I’m soooooo dirty… hihi…

GIF via GIPHY
3
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl16 Legend in the Making
6 uur geleden

Dit had ik nooit gedacht van Barbie. 😦 Ik ging ervanuit dat zij een net uiterst getalenteerd succesvol meisje is. Ze was in het verleden al pilote, dokter, lerares, verpleegkundige, zangeres, agente en nog zoveel meer. Allemaal schone schijn dus. Wat kunnen we nog geloven de dag van vandaag? Teleurgesteld 🥺

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl13 Meta Builder
6 uur geleden

Clickbait artikeltje dit!

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
7 uur geleden

Snel de straal erop!

2
Avatar craftercis
craftercis
lvl10 Deel van het meubilair
7 uur geleden

Die titel ook :)

0
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