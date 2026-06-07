Be My Horde ontvangt nieuwe trailer om update te vieren

De Bullet Hell shooter Be My Horde kwam tijdens de Future Games Show even langs met een nieuwe trailer. In deze trailer was er aandacht voor de nieuwe Rage Unleashed update die vanaf nu beschikbaar is voor de game.

Mocht je Be My Horde niet kennen, dan praat ik je even kort bij. Be My Horde verscheen in juni 2024 in Early Access en zit momenteel nog steeds in die status. Ontwikkelaar Polished Games is desalniettemin druk bezig om de game te polishen. Ja, pun intened. I'll let myself out. De ontwikkelaar heeft een nieuwe update uitgerold onder de noemer Rage Unleashed, welke nu direct beschikbaar is voor de game. Deze update voegt onder meer een Enrage State toe, waarbij je binnen enkele seconden veel meer schade toebrengt aan vijanden. Ook zijn er tweaks aangebracht aan de verschillende typen Necromancy en kun je makkelijker volgelingen oproepen om je te helpen in je strijd.

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Be My Horde is op dit moment beschikbaar in Early Access op pc.