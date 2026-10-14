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Bekijk nu meer van Zelda: Ocarina of Time in overview trailer

Door Rudy Wijnberg
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Heb je genoten van onze hands-onpreview van The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2? Helemaal begrijpelijk! Toch kan ik het mij voorstellen dat je ook graag wat beelden wil zien. Treur niet, Nintendo heeft namelijk een uitgebreide overviewtrailer van The Legend of Zelda: Ocarina of Time live gezet!

De voorpret kan beginnen, want Nintendo maakt ons warm met ruim 4,5 minuten aan beeldmateriaal voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2. Hierin zien we niet enkel beelden van de actie, maar ook van de omgevingen, nieuwe functionaliteiten en natuurlijk de bijzonder charmante personages.

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Hoewel The Legend of Zelda: Ocarina of Time grotendeels een getrouwe remake is, zien we ook nieuwe elementen in de game verschijnen. Zo kunnen we bijvoorbeeld melodietjes neuriën om de ocarina te gebruiken. Dat niet alleen: memorabele momenten kunnen we vanaf 5 november herbeleven via de Hall of Fallen Foes. Zo kunnen we bossfights herspelen en gevallen vijanden nogmaals de grond instampen.

De trailer sluit af met een reminder voor de applicatie Zelda Notes. Hiermee kunnen we op een tweede device de kaart openen, data inzien en foto's bekijken. Daarnaast ondersteunt de game amiibo. Hiervan komen er twee speciaal voor deze game te verschijnen.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2. Heb je de eerder genoemde preview nog niet gelezen? Check dan hier onze hands-onpreview van The Legend of Zelda: Ocarina of Time! Preview al gelezen? Navigeer dan nu naar de Loot Drop. Wij geven namelijk een pre-order van The Legend of Zelda: Ocarina of Time weg!

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2786 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

5 november 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar BouBlok
BouBlok
lvl2 Journey Awaits!
1 uur geleden

Uiteindelijk toch maar weggeklikt, ze laten wel erg veel zien. Als iemand die het zelf allemaal niet doorlopen heeft en me niet zoveel meer herinner wil ik het liefst zo min mogelijk weten.

0
Avatar TheLastOttoman
TheLastOttoman
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Ik krijg de gold box art kan niet wachten!!!!

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
1 uur geleden

The Rock slaat ff over. The Great One wil hier vol zelf van gaan genieten. Agenda helemaal leeggemaakt die dag. Bij openingstijd voor de Coolblue winkel de reservering ophalen, gaan niet op de postbode wachten, en dan in trainingspak onderuit op de bank in 1 ruk door hiermee. The Great One heeft sinds zijn kindertijd niet meer zo hard uitgekeken naar een game. The People’s Champ kan haast niet meer wachten.

1
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl19 Endgamer
2 uur geleden

Wanneer zijn de amiibo’s te pre orderen Rudy, weet jij dat?

0
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Wat ziet de game er geweldig uit zeg! 😍

1
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
4 uur geleden

Vind het er echt prachtig uitzien.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
4 uur geleden

Ziet er geweldig uit. Ik baal nu eigenlijk dat ik het orgineel met n64 graphics heb gespeeld. Waardoor de remake niet als volledig nieuw aanvoelt.

1
Avatar TheNielsalorian
TheNielsalorian
lvl6 Combo Juggler
4 uur geleden

Windmill Man ziet er wel opeens 'eng' uit? Verder echt onwijs goede beelden weer, zo hyped voor dit spel!

1
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