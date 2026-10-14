Bekijk nu meer van Zelda: Ocarina of Time in overview trailer

Heb je genoten van onze hands-onpreview van The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2? Helemaal begrijpelijk! Toch kan ik het mij voorstellen dat je ook graag wat beelden wil zien. Treur niet, Nintendo heeft namelijk een uitgebreide overviewtrailer van The Legend of Zelda: Ocarina of Time live gezet!

De voorpret kan beginnen, want Nintendo maakt ons warm met ruim 4,5 minuten aan beeldmateriaal voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2. Hierin zien we niet enkel beelden van de actie, maar ook van de omgevingen, nieuwe functionaliteiten en natuurlijk de bijzonder charmante personages.

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Hoewel The Legend of Zelda: Ocarina of Time grotendeels een getrouwe remake is, zien we ook nieuwe elementen in de game verschijnen. Zo kunnen we bijvoorbeeld melodietjes neuriën om de ocarina te gebruiken. Dat niet alleen: memorabele momenten kunnen we vanaf 5 november herbeleven via de Hall of Fallen Foes. Zo kunnen we bossfights herspelen en gevallen vijanden nogmaals de grond instampen.

De trailer sluit af met een reminder voor de applicatie Zelda Notes. Hiermee kunnen we op een tweede device de kaart openen, data inzien en foto's bekijken. Daarnaast ondersteunt de game amiibo. Hiervan komen er twee speciaal voor deze game te verschijnen.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2. Heb je de eerder genoemde preview nog niet gelezen? Check dan hier onze hands-onpreview van The Legend of Zelda: Ocarina of Time! Preview al gelezen? Navigeer dan nu naar de Loot Drop. Wij geven namelijk een pre-order van The Legend of Zelda: Ocarina of Time weg!