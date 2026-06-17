Black Myth: Wukong is mondiaal meer dan 30 miljoen keer verkocht

Het ontwikkelingsteam van Game Science - de developer achter het immens succesvolle Black Myth: Wukong - heeft wat te vieren. Niet alleen mag de game twee kaarsjes uitblazen, het mag ook nog eens de mijlpaal van dertig miljoen verkochte exemplaren van de bingokaart strepen.

Dertig miljoen exemplaren, denk je het eens eventjes in. Neem voor de gein eens één game uit je verzameling en vermenigvuldig dat met dertig miljoen, zoveel exemplaren zijn er kennelijk dus van Black Myth: Wukong verkocht. Een aardige prestatie, al zeg ik het zelf. Daarmee plaatst de game zich zij aan zij met Elden Ring, die er wel ietsjes langer over deed om die mijlpaal aan te tikken.

Zoals je mag verwachten is Game Science zo blij als een aap met zeven... staarten. Het zal in ieder geval genoeg motivatie opleveren om van het volgende project - Black Myth: Zhong Kui- een nog groter succes te maken.