Black Myth: Wukong is mondiaal meer dan 30 miljoen keer verkocht
Het ontwikkelingsteam van Game Science - de developer achter het immens succesvolle Black Myth: Wukong - heeft wat te vieren. Niet alleen mag de game twee kaarsjes uitblazen, het mag ook nog eens de mijlpaal van dertig miljoen verkochte exemplaren van de bingokaart strepen.
Dertig miljoen exemplaren, denk je het eens eventjes in. Neem voor de gein eens één game uit je verzameling en vermenigvuldig dat met dertig miljoen, zoveel exemplaren zijn er kennelijk dus van Black Myth: Wukong verkocht. Een aardige prestatie, al zeg ik het zelf. Daarmee plaatst de game zich zij aan zij met Elden Ring, die er wel ietsjes langer over deed om die mijlpaal aan te tikken.
Zoals je mag verwachten is Game Science zo blij als een aap met zeven... staarten. Het zal in ieder geval genoeg motivatie opleveren om van het volgende project - Black Myth: Zhong Kui- een nog groter succes te maken.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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Ik snap nog steeds niet dat deze game heeft verloren van astrobot. Voor mij persoonlijk had dit de GOTY moeten zijn.
Ik zou hem graag een keer geprobeerd hebben, maar ik vond hem technisch erg zwak geoptimaliseerd, zelfs op de PS5 Pro. Lage framerates en slechte upscaling... jammer dat ze optimalisatie niet onder de knie hebben bij Game Science.
Ja, ik ben dus ook wel benieuwd hoe de game aan zulke aantallen is gekomen. Ik geloof dat het een goeie game is, goed afgewerkt, goeie gameplay, goeie sound, goeie graphics, etc. Maar zoveel exemplaren? Bij Elden Ring was er al verbazing over het aantal verkochte aantallen voor een game die voortkomt uit een notoir lastige spellenreeks. Maar Black Myth lijkt me nog meer een soort niche daarvan: je hebt niet of nauwelijks een character customization, geen open wereld zoals bij ER, een beperkte(re) wapenkeuze, etc.
Dus hoe dan?
Ik heb de game zelf niet gespeeld om enkele van de zojuist genoemde redenen. Verder ziet de game er prachtig uit en ben ik doorgaans een groot fan van het souls-genre en aanverwante games. Ik zit er gewoon niet op te wachten een aap te spelen die met een stok vecht.
Deze commentsection heeft mij doen besluiten de game niet aan te raken, haha. Aanvalspatronen, bossfights, yikes!
Ik heb een keer zitten kijken hoe iemand op een andere ter ziele gegane gamewebsite uren bezig was 1 baas te verslaan dat ik lang geleden besloten heb dat ik me met mijn worstenpootjes niet aan dit spel ga wagen. Wel een knappe prestatie overigens!
Vond de game retemoeilijk en heb hem maar verkocht daarom, er moet wel een beetje progressie zijn als ik een avondje zit te gamen, en niet 3 uur lang zwaar gefocust zitten te doen en dan uiteindelijk nog zo’n boss battle niet halen.
Ik onthoud ook gewoon al die aanvalspatronen niet zo goed, dus ja vette games maar nee niet voor mij 😅.
Wel knap trouwens 30 miljoen stuks van zo’n soort game verkopen.💪🏻
Die moeilijke games zien er allemaal zo vet uit en dan heb ik het over:
- Returnal
- Black Myth Wu Kong
- Demon Souls Remake
- Bloodborne
- Saros
- Hollow Knight
- Hollow Knight Silksong
Stuk voor stuk games die ik eigenlijk heel graag zou willen spelen alleen de moeilijkheidsgraad houd me tegen. Weet van mezelf dat ik het geduld niet heb en er mee kap als ik te lang vast zit.
The Rock vindt dit zeer indrukwekkend voor zo’n game, klasse 👊🏼