Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Bouw je een ongeluk in Cataclismo - The Old Kingdom DLC

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Hooded Horse en Digital Sun steken de handen uit de mouwen en timmeren verder aan de weg met Cataclismo - The Old Kingdom DLC. De expansie is onthuld middels een gloednieuwe gameplaytrailer.

Cataclismo kon rekenen op een fantastische receptie, zowel in Early Access als tijdens de 1.0-launch, maar spelers zijn tegenwoordig hongerig naar meer. Die wens probeert men te doen vervullen in de aankomende uitbreiding voor de strategiegame. Het is aan jou de schone taak om het Oude Koninkrijk te herbouwen in Cataclismo met een nieuwe strategische gamemodus. Je verovert en verdedigt meerdere citadellen, terwijl je ervoor zorgt dat de bevoorradingslijnen om je opmars te ondersteunen stabiel blijven. Daarnaast dien je nog altijd rekening te houden met de steeds heviger wordende golven van monsters. Klinkt dat iets waar je wel trek in hebt? Even geduld nog, want The Old Kingdom DLC lanceert op 20 augustus 2026.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Cataclismo is nu beschikbaar voor de pc.

Bron: Hooded Horse
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 170 reviews 5217 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Cataclismo
Cataclismo

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Digital Sun

Uitgever

Hooded Horse

Release

22 juli 2024

Platforms

PC
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord