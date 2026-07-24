Bouw je een ongeluk in Cataclismo - The Old Kingdom DLC

Hooded Horse en Digital Sun steken de handen uit de mouwen en timmeren verder aan de weg met Cataclismo - The Old Kingdom DLC. De expansie is onthuld middels een gloednieuwe gameplaytrailer.

Cataclismo kon rekenen op een fantastische receptie, zowel in Early Access als tijdens de 1.0-launch, maar spelers zijn tegenwoordig hongerig naar meer. Die wens probeert men te doen vervullen in de aankomende uitbreiding voor de strategiegame. Het is aan jou de schone taak om het Oude Koninkrijk te herbouwen in Cataclismo met een nieuwe strategische gamemodus. Je verovert en verdedigt meerdere citadellen, terwijl je ervoor zorgt dat de bevoorradingslijnen om je opmars te ondersteunen stabiel blijven. Daarnaast dien je nog altijd rekening te houden met de steeds heviger wordende golven van monsters. Klinkt dat iets waar je wel trek in hebt? Even geduld nog, want The Old Kingdom DLC lanceert op 20 augustus 2026.

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Cataclismo is nu beschikbaar voor de pc.