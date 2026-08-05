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Candy Crush-ontwikkelaar King slaat Zweedse CAO-wens af

Door Rudy Wijnberg
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Een jaar lang hebben King, dat bekendstaat om het populaire Candy Crush, en de vakbonden Unionen en Sveriges Ingenjörer onderhandeld over een Collective Bargaining Agreement (vergelijkbaar met de Nederlandse CAO). Die onderhandelingen komen nu echter tot een einde, want King heeft de wensen officieel afgewezen.

Eind 2024 besloot een aantal Zweedse King-medewerkers een vakbond op te richten. Dit naar aanleiding van het plotselinge verdwijnen van een bekwame bedrijfsarts waar personeel tijdens ziekte gebruik van kon maken. Dit leidde ertoe dat de medewerkers begonnen met het onderhandelen over een Collective Bargaining Agreement (CBA), wat vrijwel gelijkstaat aan een CAO in Nederland. Hierin worden onder andere salaris, werktijden, werknemersvoordelen, veiligheid en meer vastgelegd.

Candy CrushKing

Uit een interne memo van King-CEO Todd Green, die is ingezien door Kotaku, blijkt dat King de CBA om de volgende twee redenen heeft afgewezen:
“The company's current benefits offering is better for our employees. Whilst entering into a CBA doesn’t prevent us continuing offering the same benefits, it will require us to change the structure of the benefits we offer, which we believe would be negative to employees in Sweden.”

King vervolgt:
“Our current operating model is the right fit for King, including our operations in Sweden [...] Entering into a CBA would require significant changes to how we operate in Sweden, including our processes, policies, and ways of working.”

Green geeft in de memo nog wel aan dat King blijft samenwerken met de vakbonden en dat het bedrijf alle respect heeft voor de vakbonden en het werk dat zij gezamenlijk verrichten. Dat biedt echter geen zekerheid voor het personeel, dat juist op zoek is naar meer zekerheid na de grote ontslagronde bij Xbox, die ook King heeft getroffen.

Bron: Kotaku
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
1 week geleden om 08:50

Zijn ze lekker mee dan.

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