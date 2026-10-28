City of None komt ook uit op Nintendo Switch-consoles
Extremely OK Games maakt een opkomst tijdens de Nintendo Indie World Showcase voor een update van City of None. De pixel-perfecte platformer gaat ook lanceren op de Nintendo Switch-consoles.
City of None werd oorspronkelijk aangekondigd voor de pc, maar nu is Extremely OK Games, die je waarschijnlijk kent wegens Celeste, aan het kijken waar de game nog meer op kan worden uitgebracht. Het unieke, minimalistische kleurenpallet zorgt voor een retro-achtige presentatie, terwijl men natuurlijk ook wel wat expertise heeft als het gaat om haarscherpe platforming te ontwikkelen. Of je deze metropool nou verkent door in de grond te boren of boven de wolkenkrabbers te slingeren; er is een hoop te doen en te bezichtigen in City of None.
City of None is beschikbaar in 2027 voor de pc, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.
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