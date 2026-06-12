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Cozy puzzelgame Woodo nu speelbaar via demo

Door Rudy Wijnberg

Bouw een eigen wereld in Woodo, een cozy puzzelgame waarin we allerlei schattige diertjes in een houten diorama plaatsen. Woodo verschijnt pas later deze zomer, maar is vanaf vandaag speelbaar via een demo.

De wereld van Woodo is grijs en leeg, maar gedurende het spelen breng jij daar eigenhandig verandering in. In de game dienen we een diorama namelijk te vullen met allerlei houten objecten. Dit om de wereld weer van de nodige kleur te voorzien. Uiteraard gaat de game gepaard met een uitgebreid verhaal dat zich ontvouwt naarmate je meer setpieces in elkaar knutselt.

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De Woodo-demo is vanaf vandaag beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en Steam. De speelbare versie verschijnt binnenkort ook voor Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.

Bron: Daedelic
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Woodo
Woodo

Ontwikkelaar

Tiny Monks Tales

Uitgever

Daedalic Entertainment

Release

-

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Espeon28
Espeon28
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 19:16

Een lekker relax spel. Ben alleen benieuwd hoe groot het spel is en de prijs.

0
Avatar Mole28
Mole28
lvl6 Combo Juggler
3 weken geleden om 11:49

Beetje off topic, maar zijn er meer mensen die het stoort dat je eerst in de filters voor "nieuwste eerst" moet kiezen voor je de nieuwe demos krijgt?
Vooral op de Xbox is dit irritant.

0
Avatar Wiebelsnor
Wiebelsnor
lvl3 XP Farmer
3 weken geleden om 10:38

Echt een héérlijk stijltje, maar I think I wood not play this game.
Oké ik verlaat de website al..

4
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