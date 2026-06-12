Cozy puzzelgame Woodo nu speelbaar via demo

Bouw een eigen wereld in Woodo, een cozy puzzelgame waarin we allerlei schattige diertjes in een houten diorama plaatsen. Woodo verschijnt pas later deze zomer, maar is vanaf vandaag speelbaar via een demo.

De wereld van Woodo is grijs en leeg, maar gedurende het spelen breng jij daar eigenhandig verandering in. In de game dienen we een diorama namelijk te vullen met allerlei houten objecten. Dit om de wereld weer van de nodige kleur te voorzien. Uiteraard gaat de game gepaard met een uitgebreid verhaal dat zich ontvouwt naarmate je meer setpieces in elkaar knutselt.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

De Woodo-demo is vanaf vandaag beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en Steam. De speelbare versie verschijnt binnenkort ook voor Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.