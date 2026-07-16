Crimson Desert krijgt cross-save tussen console en pc
Pearl Abyss heeft cross-save toegevoegd aan Crimson Desert. Spelers kunnen hun avontuur daardoor voortzetten op PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam en de Epic Games Store, zonder opnieuw te hoeven beginnen.
Om de functie te gebruiken, moeten spelers hun accounts aan elkaar koppelen. Daarna worden voortgang en verhaalstatus gedeeld tussen de ondersteunde platformen. Handig voor iedereen die de ene dag op de bank speelt en de volgende dag toch weer achter de pc belandt alsof er geen backlog bestaat. Naast de nieuwe cross-savefunctie heeft Crimson Desert ook een prijs binnengehaald. De game won onlangs de award voor Best Technical Innovation tijdens de Develop Awards.
Crimson Desert is nu beschikbaar op de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam en pc. Lees hier Anita's Crimson Desert review met haar bevindingen!
Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.
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Elke keer als ik beelden van deze game zie, dan vind ik het gigantisch gaaf uitzien.
Maar de verhalen over -'mooie graphics eentonige gameplay' weerhouden mij hem in huis te halen.
Is deze game wat? Waar kan ik het mee vergelijken, Dragons Dogma? Monster Hunter? Skyrim?
Zit erover na te denken om hem weer op te starten nu ik een PS5 pro heb.