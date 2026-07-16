Crimson Desert krijgt cross-save tussen console en pc

Pearl Abyss heeft cross-save toegevoegd aan Crimson Desert. Spelers kunnen hun avontuur daardoor voortzetten op PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam en de Epic Games Store, zonder opnieuw te hoeven beginnen.

Om de functie te gebruiken, moeten spelers hun accounts aan elkaar koppelen. Daarna worden voortgang en verhaalstatus gedeeld tussen de ondersteunde platformen. Handig voor iedereen die de ene dag op de bank speelt en de volgende dag toch weer achter de pc belandt alsof er geen backlog bestaat. Naast de nieuwe cross-savefunctie heeft Crimson Desert ook een prijs binnengehaald. De game won onlangs de award voor Best Technical Innovation tijdens de Develop Awards.

Crimson Desert is nu beschikbaar op de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam en pc. Lees hier Anita's Crimson Desert review met haar bevindingen!