Crimson Desert gaat zes miljoen keer over de toonbank
Crimson Desert heeft wereldwijd meer dan zes miljoen exemplaren verkocht. Dat heeft Pearl Abyss bekendgemaakt via social media, waar de ontwikkelaar spelers bedankt voor hun avonturen in Pywel.
In het bericht richt Pearl Abyss zich tot de Greymanes, de spelers die inmiddels hun eigen verhalen beleven in de wereld van Crimson Desert. De ontwikkelaar noemt die ervaringen een belangrijk onderdeel van wat de reis door Pywel bijzonder maakt.
De mijlpaal komt niet helemaal uit de lucht vallen. Crimson Desert kreeg sinds release al meerdere updates, waaronder update 1.06.00 met een extraction-functie, special mounts, aanvallende pets en een grijpmachine. Later volgde ook update 1.09.00, waarmee spelers eindelijk hun controllerindeling kunnen aanpassen. Of Pearl Abyss de verkoopmijlpaal nog viert met een in-game beloning of speciale update, is op dit moment niet bekend. Voor nu lijkt vooral de boodschap helder: er lopen inmiddels aardig wat Greymanes door Pywel.
Crimson Desert is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Lees hier Anita's Crimson Desert review!
Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.
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Had ook meer verwacht aan sales. Maar toch .. Congratz
Zeer terecht, de game is veel meer dan ik er van had verwacht, de studio werkt zich een slag in de rondte om problemen meteen aan te pakken en er content aan toe te voegen.
Voor een multi platform die vol in de hype stond vind ik dat weinig. Ik dacht die zitten wel boven de 10 miljoen.
Als 6 veel is tegenwoordig, dan gaan er een hoop aankomende games niet uit de productiekosten komen na release.
Terecht, die weten tenminste hoe je een goeie game maakt
Heerlijk spel. Ik doe alles lekker op mijn eigen houtje. En dat er ontzettend veel uren inzitten is helemaal niet erg. Het spel is te mooi en te leuk.
Deze staat op mijn lijstje om ooit nog een keer aan te schaffen.
Terecht denkt The Rock. Het ziet er heel vet uit. Het enige dat The Great One afschrikt bij deze game is het aantal uren dat je er in moet pompen 😅