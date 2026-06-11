Crimson Desert gaat zes miljoen keer over de toonbank

Crimson Desert heeft wereldwijd meer dan zes miljoen exemplaren verkocht. Dat heeft Pearl Abyss bekendgemaakt via social media, waar de ontwikkelaar spelers bedankt voor hun avonturen in Pywel.

In het bericht richt Pearl Abyss zich tot de Greymanes, de spelers die inmiddels hun eigen verhalen beleven in de wereld van Crimson Desert. De ontwikkelaar noemt die ervaringen een belangrijk onderdeel van wat de reis door Pywel bijzonder maakt.

De mijlpaal komt niet helemaal uit de lucht vallen. Crimson Desert kreeg sinds release al meerdere updates, waaronder update 1.06.00 met een extraction-functie, special mounts, aanvallende pets en een grijpmachine. Later volgde ook update 1.09.00, waarmee spelers eindelijk hun controllerindeling kunnen aanpassen. Of Pearl Abyss de verkoopmijlpaal nog viert met een in-game beloning of speciale update, is op dit moment niet bekend. Voor nu lijkt vooral de boodschap helder: er lopen inmiddels aardig wat Greymanes door Pywel.

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Crimson Desert is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Lees hier Anita's Crimson Desert review!