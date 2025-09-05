CULTIC: Chapter Two knalt richting Steam in september

CULTIC - de geliefde boomer shooter van 3D Realms en Jasozz Games - gaat een tweede hoofdstuk ontvangen. CULTIC: Chapter Two verschijnt later deze maand.

Er zijn genoeg moderne boomer shooters om van te genieten. DUSK, ULTRAKILL en vele andere titels maken de dienst uit, maar CULTIC mag zich zeker scharen in dit exclusieve clubje games. Met meer dan 6000 overweldigend positieve reviews op Steam is dit een actiegame om rekening mee te houden; zeker nu de eerste expansie eraan komt. CULTIC: Chapter Two is beschikbaar vanaf 18 september en borduurt voort op het bewezen concept van de basegame. Verwacht een verknipt verhaal en de nodige fanatiekelingen om kapot te knallen met old-school wapens. Naast de gloednieuwe campaign kunnen spelers aan de slag met drie verse maps in de Survival Mode.