Geliefde boomer shooter CULTIC komt naar consoles in juli 2026
Met 'overweldigend positieve' Steam-reviews aan diens zijde wordt de boomer shooter CULTIC naar de consoles gebracht. Check hier de trailer!
CULTIC kwam oorspronkelijk in oktober 2022 te verschijnen en kon meteen rekenen op een warm onthaal door de FPS-achterban. Het combineert de essentie van diverse geliefde klassiekers met de moderne features van hedendaagse games. Het resultaat is een snoeiharde first-person shooter met uitgebreide combat-systemen en een nostalgische old-school uitstraling. Eenmansontwikkelaar Jasozz Games gaat de samenwerking aan met Atari en brengt zijn kindje naar diverse platformen. De console-versie van CULTIC bevat de originele campaign Interlude, de Chapter Two-expansie, alle Survival-maps en de Cultmas bonus-map.
CULTIC is nu beschibaar voor de pc via Steam. De FPS is vanaf 23 juli 2026 speelbaar op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
Vet! Zit al een eeuwigheid te wachten op een console release.