Demo cosy game Moonlight Peaks vanaf nu speelbaar

Tijdens de Wholesome Direct bracht XSEEDgames nieuws naar buiten voor de aankomende cosy game Moonlight Peaks. De farming sim met vampieren in de hoofdrol heeft namelijk vanaf nu een speelbare demo op Steam.

Als je het hebt over vampieren, weerwolven, heksen en zeemeerminnen, dan is de link met cosy games wellicht niet direct gelegd. Toch laat ontwikkelaar Little Chicken met Moonlight Peaks zien dat de twee uitersten elkaar niet in de weg hoeven te staan en prima te combineren zijn. Tijdens de Wholesome Direct kwam een nieuwe trailer voorbij van deze aankomende farming sim. En hoewel de game volgende maand komt te verschijnen, hoef je niet al die tijd te wachten om met de game aan de slag te kunnen. Middels te trailer is namelijk aangekondigd dat Moonlight Peaks vanaf nu een speelbare demo op Steam heeft.

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Moonlight Peaks verschijnt op 7 juli 2026 op pc, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. De demo is nu al speelbaar.