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Demo cosy game Moonlight Peaks vanaf nu speelbaar

Door Patrick Lamers

Tijdens de Wholesome Direct bracht XSEEDgames nieuws naar buiten voor de aankomende cosy game Moonlight Peaks. De farming sim met vampieren in de hoofdrol heeft namelijk vanaf nu een speelbare demo op Steam.

Als je het hebt over vampieren, weerwolven, heksen en zeemeerminnen, dan is de link met cosy games wellicht niet direct gelegd. Toch laat ontwikkelaar Little Chicken met Moonlight Peaks zien dat de twee uitersten elkaar niet in de weg hoeven te staan en prima te combineren zijn. Tijdens de Wholesome Direct kwam een nieuwe trailer voorbij van deze aankomende farming sim. En hoewel de game volgende maand komt te verschijnen, hoef je niet al die tijd te wachten om met de game aan de slag te kunnen. Middels te trailer is namelijk aangekondigd dat Moonlight Peaks vanaf nu een speelbare demo op Steam heeft.

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Moonlight Peaks verschijnt op 7 juli 2026 op pc, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. De demo is nu al speelbaar.

Bron: XSEEDgames
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Moonlight Peaks
Moonlight Peaks

Ontwikkelaar

Little Chicken

Uitgever

Marvelous

Release

7 juli 2026

Platforms

PC
NSW
NS2
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