Don't Kill Them All demo beschikbaar en Early Access in aantocht

Fika Productions heeft een nieuwe trailer gedeeld voor de aankomende strategiegame Don't Kill Them All. In de trailer leren we dat een demo nu beschikbaar is en dat de game in de herfst van dit jaar een Early Access release krijgt.

De Canadese uitgever en ontwikkelaar Fika Productions bracht eerder al de succesvolle indiegame Ship of Fools uit en is momenteel bezit met het werken aan Don't Kill Them All. In deze strategiegame moet jij een clan van orcs leiden in een procedureel gevormde wereld dat volgestampt zit met vijandelijke wezens. Terwijl je dit doet moet je ervoor waken dat je leger van orcs niet terechtkomt in een staat van razernij. Wanneer alle orcs in je team deze status bereiken, dan is het game over en raak je al je progressie kwijt. De rust bewaren, terwijl je je vijanden een kopje kleiner maakt is dus het devies.

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Don't Kill Them All verschijnt in de herfst van dit jaar in Early Access. De demo is nu al speelbaar.