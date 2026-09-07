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gamescom 2026

DON'T NOD heeft tot 31 januari 2027 om financiële problemen op te lossen

Door Bram Noteboom
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Het ziet er niet goed uit voor de Franse ontwikkelaar DON'T NOD. Het bedrijf achter talloze klassiekers heeft tot 31 januari 2027 om de financiën in orde te maken. Dit laten ze weten in een statement op hun website.

DON'T NOD verkeert zich al een tijdje in zwaar weer. In de beginfase hadden ze grote hits te pakken met Life is Strange, Vampyr en andere games, maar de output van de laatste tijd wist alles behalve te overtuigen qua sales. Volgens de website Instant Gaming zag DON'T NOD In de eerste helft van 2026 diens bedrijfsopbrengsten met 56 procent dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Slechts 6.1 miljoen euro werd hiermee verdiend, terwijl ook de omzet werd getroffen en daalde met 14 procent. Als er geen dingen veranderen, schat de studio dat het de activiteiten kan voortzetten tot 31 januari 2027. DON'T NOD wil voor die tijd gaan overstappen op een 'enkele productielijn' voor maximale efficiëntie. Dit betekent echter ook dat er nog 90 banen verloren raken bij de ontwikkelaar.

DONT NOD industrie nieuws 2026

Hopelijk weet DON'T NOD het tij te keren. Wat is jouw favoriete games van deze ontwikkelaar? Laat het vooral weten.

Bron: DON'T NOD
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 174 reviews 5424 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Ik moet toegeven, het trekt mij ook niet zo zeer echt meer.. LiS1 geweldig, LiS Before the Storm ging nog wel, soundtrack goed. LiS2 mwa game, muziek wel goed en daarna had ik er minder trek in.

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Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden bewerkt

Hopelijk redden ze het speel hun games altijd wel met veel plezier..

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Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 uur geleden

Damn! Een van mijn favorieten. Vampyr & Banishers waren fantastisch. Hoop dat ze er bovenop komen.

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