Het ziet er niet goed uit voor de Franse ontwikkelaar DON'T NOD. Het bedrijf achter talloze klassiekers heeft tot 31 januari 2027 om de financiën in orde te maken. Dit laten ze weten in een statement op hun website.

DON'T NOD verkeert zich al een tijdje in zwaar weer. In de beginfase hadden ze grote hits te pakken met Life is Strange, Vampyr en andere games, maar de output van de laatste tijd wist alles behalve te overtuigen qua sales. Volgens de website Instant Gaming zag DON'T NOD In de eerste helft van 2026 diens bedrijfsopbrengsten met 56 procent dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Slechts 6.1 miljoen euro werd hiermee verdiend, terwijl ook de omzet werd getroffen en daalde met 14 procent. Als er geen dingen veranderen, schat de studio dat het de activiteiten kan voortzetten tot 31 januari 2027. DON'T NOD wil voor die tijd gaan overstappen op een 'enkele productielijn' voor maximale efficiëntie. Dit betekent echter ook dat er nog 90 banen verloren raken bij de ontwikkelaar.

Hopelijk weet DON'T NOD het tij te keren. Wat is jouw favoriete games van deze ontwikkelaar? Laat het vooral weten.