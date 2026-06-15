Don't Nod wankelt door wegvallende steun vanuit Tencent

Ontwikkelaar Don't Nod lijkt in zwaar weer te verkeren. Uitgever en ontwikkelaar Tencent, die een groot belang heeft in de studio, lijkt niet meer geld in de studio te willen steken.

De recente releases van Don't Nod hebben niet voldaan aan de verkoopverwachtingen van Tencent. Dit leidde eerder al tot een ontslagronde, maar het lijkt erop dat het hier niet bij zal blijven. Naar verluidt staat Tencent er niet langer voor open om de studio financieel te ondersteunen, waardoor de ontwikkelaar op zoek moet naar nieuwe investeerders. De Franse journalist Gauthier 'Gautoz' Andres dook in de financiële cijfers van Don't Nod. Volgens hem draait Tencent de geldkraan dicht, zijn de kasreserves vanaf november uitgeput en bieden de plannen van de studiobazen weinig perspectief.

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Volgens Andres ligt de laatste hoop voor Don't Nod bij een uitgever die hun volgende project voorschiet. Dat blijkt echter lastig, omdat de ontwikkelaar moeite heeft om een nieuwe game op poten te zetten. Wat denken jullie dat Don't Nod te wachten staat? Weten ze zich uit deze onzekere situatie te redden, of is het sci-fi avontuur Aphelion het laatste dat we van de studio zullen zien?