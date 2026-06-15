Don't Nod wankelt door wegvallende steun vanuit Tencent
Ontwikkelaar Don't Nod lijkt in zwaar weer te verkeren. Uitgever en ontwikkelaar Tencent, die een groot belang heeft in de studio, lijkt niet meer geld in de studio te willen steken.
De recente releases van Don't Nod hebben niet voldaan aan de verkoopverwachtingen van Tencent. Dit leidde eerder al tot een ontslagronde, maar het lijkt erop dat het hier niet bij zal blijven. Naar verluidt staat Tencent er niet langer voor open om de studio financieel te ondersteunen, waardoor de ontwikkelaar op zoek moet naar nieuwe investeerders. De Franse journalist Gauthier 'Gautoz' Andres dook in de financiële cijfers van Don't Nod. Volgens hem draait Tencent de geldkraan dicht, zijn de kasreserves vanaf november uitgeput en bieden de plannen van de studiobazen weinig perspectief.
Volgens Andres ligt de laatste hoop voor Don't Nod bij een uitgever die hun volgende project voorschiet. Dat blijkt echter lastig, omdat de ontwikkelaar moeite heeft om een nieuwe game op poten te zetten. Wat denken jullie dat Don't Nod te wachten staat? Weten ze zich uit deze onzekere situatie te redden, of is het sci-fi avontuur Aphelion het laatste dat we van de studio zullen zien?
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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Life is strange en Lost Records zijn enorm goede games. Dat genre is dan ook hun specialiteit. Banishers vond ik best OK, maar het was zeker geen must play. Hopelijk blijven ze bestaan maar komt de focus terug te liggen op games zoals LiS.
Zuur, alleen alles na LiS is ook het net niet.
Best jammer als dit het eind is van DontNod. Ik vond Lost Records best leuk
Life is strange was tof, maar alles erna was niet meer zo goed
Tja men moest voor het grote geld gaan hè, ziel verkopen aan de duivel. The Rock heeft geen medelijden bij deze.